ياسمين فؤاد: نهدف لتعزيز قدرات العاملين وتحسين كفاءة العمل بمنظومة المخلفات

قام البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى giz بتنفيذ مواد فيلمية إرشادية تهدف لتعزيز القدرات وتحسين كفاءة العمل بالمنظومة، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبناء قدرات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات والتوعية بخطط التشغيل والصيانات الدورية للبنية التحتية للمنظومة، بهدف تأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات في مختلف المحافظات.

البيئة تطلق مواد فيلمية توعوية لبناء قدرات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات بمختلف المحافظات

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تنفيذ مثل هذه المواد الفيلمية التوعوية يأتى ضمن تنفيذ خطة عمل الوزارة فى دعم إدارة المخلفات الصلبة البلدية سواء للمدافن الصحية المنفذة بالمحافظات، أو القيام بالشق التدريبي للكوادر القائمة على التشغيل ضمن بناء قدرات العاملين بالمنظومة لضمان فاعلية واستدامة إدارتها على أسس علمية ومهنية.

ياسمين فؤاد: نهدف لتعزيز قدرات العاملين وتحسين كفاءة العمل بالمنظومة لضمان فاعلية واستدامة إدارتها على أسس علمية ومهنية

وتتضمن المواد الفيلمية نماذج لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة على المستويين المحلي والدولي إلى جانب نماذج للتخلص النهائي من المخلفات البلدية وقصص نجاح محلية لمواقع المعالجة والتخلص النهائي كالمدفن الصحي بمدينة الحمام محافظة مطروح، كما تستعرض الأفلام الدروس المستفادة في أعمال الصيانة وتشغيل المصانع والمدافن الصحية للمخلفات، بالإضافة إلى تجارب الدول الأخرى في التشغيل والصيانة لمواقع المعالجة للمخلفات البلدية الصلبة.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة يعد أحد أهم مشروعات إدارة المخلفات، ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة، ويعمل على أربع محافظات (كفرالشيخ، الغربية، قنا وأسيوط)، ويمول البرنامج من عدة جهات وهى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO.