الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

باسم مغنية يكشف عن جزء ثاني من «للموت» في رمضان 2022

باسم مغنيه
باسم مغنيه

كشف الفنان باسم مغنية في برنامج the insider، بالعربي أنه تقرر تقديم جزء ثان من مسلسل " للموت " في رمضان 2022 و ليس كما مقرراً 10 حلقات فقط .

و قال الفنان للإعلامي ايلي نخله أنه قرأ أول حلقتين من الجزء الثاني، ووصفهما بالبداية الصاروخية ، مشيراً الى انه اتصل بكاتبة العمل نادين جابر و تحدث معها و أصبح مطمئناً أن لديهم مادة قوية .

و  كشف أن شخصية " عمر " التي يلعبها سيكون لها دور محوري جداً في أحداث الجزء الثاني.

- تصوير عمل كويتي وقراءة سيناريو مصري

من جهة أخرى يستعد باسم لتصوير عملا من 15 حلقة مع الممثلين الكويتيين شجون الهاجري و علي كاكولي، كما يقوم حالياً بقراءة سيناريو لمسلسل مصري سيجمعه بنجمة من الصف الأول .

يذكر أن باسم تواجد في دبي هذا الأسبوع للحصول على الإقامة الذهبية، و قد قال أن هذه الخطوة تشكل دعماً كبيرا للفنانين و فخرا،  بأن قائدا عربيا مثل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يهتم بالناس الذين يجتهدون بحياتهم .

و ولد باسم مغنيه في بيروت لعائلة مكونة من خمس شقيقات وانتقل مع عائلته خلال الحرب الأهلية اللبنانية للقرية، ودرس في قرية اسمها (العباسية) ونشأ في قرية (طير دبا) في الجنوب اللبناني، كان بطلًا رياضيًا في مختلف الألعاب، وحاز على جوائز عدة في الكاراتيه وكرة السلة، بجانب الميدالية البرونزية في الرياضة المائية ببطولة البحر الأبيض المتوسط عام 1993. 

 رفض منحة لدراسة الطب في فرنسا وحصل على البكالوريوس في شعبة الرياضيات عام 1994، التحق بالمعهد العالي للفنون الجميلة حيث، ودخل الجامعة اللبنانية ،معهد الفنون الجميلة قسم إخراج وتمثيل وتخرج عام 1998 ، وكان بطل لبنان في الكاراتيه، وكانت انطلاقته الحقيقه في آواخر التسعينيات وتحديدا في التمثيل المسرحي كما كان له تجارب في الغناء الإخراج والإعلانات .

في رمضان الميدالية البرونزية المعهد العالي المعهد العالي للفنون باسم مغنية محمد بن راشد آل مكتوم

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