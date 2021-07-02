الجمعة 02 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بسبب أعمال التطوير.. السكة الحديد تعلن تغير مواعيد رحلات 14 قطارا

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت هيئة هيئة السكة الحديد إن هناك تعديل في مواعيد بعد القطارات وذلك بتبكير موعد إطلاقها، وتأخير مواعيد بعضها وذلك لتنظيم جدول التشغيل اليومي بما يتوافق مع أعمال التطوير.

- القطارات التي يتم تبكير ميعادها

- قطار921 يقوم الساعة 16.10 بدلا من الساعة 18:00.

- قطار21 يقوم الساعة 15.10 بدلا من الساعة 15:30.

+- قطار934 يقوم الساعة 21:10 بدلا من الساعة 22:00.

قطار962 يقوم الساعة 18.35 بدلا من الساعة 19.30..


 - القطارات التي يتم تأخير ميعادها

 

- قطار923 يقوم الساعة 18:00 بدلا من الساعة 16.00

- قطار915 يقوم الساعة 15,35 بدلا من الساعة 15,20

- قطار957 يقوم الساعة 15.45 بدلا من الساعة 15.40

- قطار1915 يقوم الساعة 17.00 بدلا من الساعة 15.10

- قطار27 يقوم الساعة 16.20 بدلا من الساعة 16.10

- قطار518 يقوم الساعة 21.20 بدلا من الساعة 21.15

- قطار920 يقوم الساعة 22,00 بدلا من الساعة 20.45

- قطار128 يقوم الساعة 22.23 بدلا من الساعة 19,10

- قطار264 يقوم الساعة 20.15 بدلا من الساعة 19,50

 - قطار 262 يقوم الساعة 22.05 بدلا من الساعة 22.00.

و قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن هناك لجان للتفتيش على توافر تذاكر السفر مع المواطنين قبل دخول محطات السكة الحديد الرئيسية، وذلك لتجنب ظاهرة التهرب من دفع قيمة التذكرة.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن لجان التفتيش تطلب إظهار التذكرة قبل دخول محطة السكة الحديد للتأكد من توافرها وفى حال عدم توافرها يتم منع المواطن من الدخول من بوابات الدخول.

وأشارت المصادر إلى أن هناك الكثير من المواطنين يتهربون من دفع قيمة التذكرة وهو ما يؤثر بشكل كبير على إيرادات السكة الحديد ويتسبب في خسائر كبيرة للهيئة.

 

السكة الحديد القطارات مواعيد رحلات جدول التطوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

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