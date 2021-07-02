ختام مهرجان «مانجو أسوان 2021».. ونائبة المحافظ: مبادرة لزراعة 50 مليون شجرة

اختتمت محافظة أسوان'' مهرجان المانجو.. أسوان 2021''، والذي نظمته إدارة الاستثمار بالمحافظة على مدى خمسة أيام من في الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ يونيو الجاري برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.



و يأتى المهرجان بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وتسعى المحافظة أسوان من خلاله لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصادياً، ونظمته الإدارة العامة للإستثمار بالمحافظة بمشاركة 12 مزارع وتاجر من العارضين، بالإضافة إلى الجمعيات الزراعية المختلفة، ويضم المهرجان معرضاً لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية وذلك بحديقة الورد بكورنيش النيل.

و أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد، نائبة محافظ أسوان، أن مهرجان المانجو شهد العديد من التنسيقات منها عرض الأصناف غير المعروفة للمانجو وطرحها على كبار التجار والمصنعين والمستثمرين والمصدرين نتج عنها صفقات تجارية تمثل طلب دائم لتوريد كميات كبيرة من أنواع معينة من المانجو، أهمها طلب احدى الشركات الصناعات الغذائية.

وأشارت إلى أنه تم تنظيم حلقة نقاشية مع المزارعين للتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجههم حيث تم طرح عدة إقتراحات أهمها إيجاد رابطة منتجي المانجو، بجانب إيجاد منصة تسويق إلكترونية دائمة تسهل عليهم التواصل مع المصنعين والمصدرين.

وكشفت أبوزيد أن الهدف الاقتصادي من المهرجان هو تبني مشروع قومي لزيادة المساحة المنزرعة بالمانجو بأسوان لتصل إلى 70 ألف فدان بحيث يصل حجم الإنتاج إلى 600 ألف طن سنوياً وبما يحقق الوصول إلى 50 مليون شجرة مانجو باسوان، من خلال طرح هذه المزارع المتخصصة بشتلات لأصناف خاصة مستهدفة بالتصدير.

وأضافت أن إهمية ربط هذا الهدف الأستراتيجي بإقامة مدينة لوجستية للمانجو تتولى خدمات الفرز والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد والتسخين ، فضلا عن إقامة وحدات مركزات لرفع القيمة المضافة من الأصناف الاقل جودة، بحيث تخلق سلسلة متكاملة من الانتاج إلى التصدير للمانجو.