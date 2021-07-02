خطة لتأهيل وتبطين ترع الفيوم والدقهلية وكفر الشيخ لترشيد المياه

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم، لسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية فى مدة عامين، حيث يستمر العمل من الساعة السابعة صباحا وحتى منتصف الليل غالبا، فى وجود العديد من المهندسين وقيادات الرى للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات، وفى تناغم تام ضمن مبادرة "حياه كريمة".



ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى

وتفقد المهندس محمد قاسم مدير عام ري غرب الفيوم، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة جنابية هلال بهندسة رى الغرق، تحت إشراف المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومنفذ الأعمال المهندس محمد جمال، وذلك بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تأهيل ترعة العضمة بزمام هندسة ري الرياض بمحافظة كفر الشيخ تحت إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري بوسط الدلتا، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات.



كما واصلت الإدارة العامة لرى شرق الدقهلية، اليوم الجمعة، تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة اليوسيفية بزمام هندسة ري ميت سويد، وأعمال تأهيل ترعة سد العين بزمام الإدارة العامة لرى الصالحية، وتنفيذ أعمال تأهيل ترعة السحارة، وجنابية المنصور اليسرى تحت إشراف الادارة العامة للتوسع الافقى ومشروعات الرى ببنى سويف، مع التأكيد على الإلتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة وضرورة زيادة معدلات الاداء لإنجاز المشروع.

من جانبه قال مدير عام الري، إنه تم التنبيه على جميع طواقم الإشراف بضرورة مراعاة ضبط الجودة وإزالة ورفع اي دبش غير مطابق من الموقع نهائيا والاهتمام باعمال التشطيب والفواصل، مؤكداً على تنفيذ اشتراطات ومواصفات العقود، ومراعاة الإشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

ويتضمن المشروع القومى تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الآولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنهى منتصف 2022، ويتم استكمالها إلى 20 ألف كيلومتر بالمرحلة الثانية على مستوى الجمهورية، كما يوفر المشروع مليار جنيه سنويا لصيانة وتطهير المجارى المائية.