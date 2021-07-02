وزير النقل: توجيهات سياسية بوصول القطار الكهربائي إلى قلب العاشر من رمضان

أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، أن القيادة السياسة وجهت بمد مسار القطار الكهربائي LRT إلى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة المواطنين والعاملين بالمنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان والأهالي، ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم بعدد 19 محطة بعد إضافة محطات العاشر من رمضان 2 و3 و4 ليصل إلى قلب العاشر من رمضان، ليبدأ المسار من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازياً لطريق (القاهرة –الإسماعيلية) الصحراوى إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة ، ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية ويتم تنفيذه على 4 مراحل الأولى من محطة عدلي منصور وحتي محطة العاصمة (1) والثانية من بعد محطة العاصمة (1) حتي محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة" والثالثة جنوباً بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل معالقطار السريع) والرابعة شمالا الي داخل مدينة العاشر من رمضان بعدد ثلاث محطات.

وأعلن الوزير أن معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم ويشمل عدد 22 محطة حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 22.3% و بلغت نسبة الاعمال المدنية 26% (تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم ) كما بلغت نسبةتنفيذ الاعمال الكهروميكانيكية ١٩% حيث يجرى حاليا تصنيع المعدات بنسبة ٦.٦% ويتم اجراء الاختبارات عليها تباعا كما يتم تصنيع قضيب التغذية بنسبة ٧٠% وكما بلغت نسبة الانجاز لاعمال الوحدات المتحركة ٢٨.٦% وسيتم توريد القطار الاول والثاني فى يوليووأغسطس على التوالى وجارى تصنيع القطار الثالث والرابع والخامس.

وأكد أن أى منطقة يتم نهو الأعمال بها يتم إعادتها كما كانت وأفضل حيث وجه سيادته بضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء من المشروعفي الموعد المحدد خاصة مع الاهمية الكبيرة للمشروع حيث سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرةالجديدة - العاصمة الإدارية ) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمةالإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإداريةالجديدة . لافتاً إلى أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، مشيرا إلى أن هذهالنوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئيوتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

وجدير بالذكر أن قطاع مونوريل العاصمة الادارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمةالإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم ومخطط إفتتاحها فى نهاية مايو 2022 ‘ وتمتد المرحلة الثانية من محطةمسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5كم ومخطط إفتتاحها فى فبراير 2023.

وأن مشروعى المونوريل (العاصمة الادارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤيةمصر 2030 نظراً للأهمية البالغة لمنظومة النقل بإعتبارها أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.