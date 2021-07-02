حقيقة إيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»

شائعة

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" وعدم قدرتهم على صرف المعاشات اعتباراً من يوليو 2021.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" وعدم قدرتهم على صرف المعاشات اعتباراً من يوليو 2021، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً انتظام صرف معاشات برنامج "تكافل وكرامة" ببطاقات الائتمان من منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من البرنامج، مُناشدةً المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلة سواء في الصرف أو توقف بطاقة الائتمان، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي: "tk.moss.gov.eg"، أو التوجه لمكتب الشئون التابعين له.

وفي سياق متصل، تستفيد نحو 3 ملايين و800 ألف أسرة من برنامج "تكافل وكرامة"، حيث يبلغ عدد مستفيدي "كرامة" مليوناً و260 ألفًا و701 مستفيد، بينما يصل عدد مستفيدي "تكافل" إلى نحو مليونين و113 ألفاً و171 مواطناً، ومن المستهدف أن يتم زيادة عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4 ملايين أسرة خلال الفترة المقبلة.

وأصدر بنك ناصر الاجتماعي 120 ألف بطاقة "ميزة" كمرحلة أولى لصرف مساعدات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، في محافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – السويس – بورسعيد – الإسماعيلية – البحر الأحمر – مطروح)، على أن يتم إصدار البطاقات لباقي المحافظات بالتوالي حتى نهاية العام الجاري، ويأتي إصدار بطاقات "ميزة"، لتيسير إجراءات صرف الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج، فضلاً عن إمكانية استخدام البطاقة في مختلف المعاملات المصرفية الإلكترونية.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).