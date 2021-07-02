استقالات جماعية لأمانة محافظة أسوان بحزب الحركة الوطنية المصرية

قال سعيد عبد المجيد سعيد الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة أسوان إنه تقدم باستقالته وجميع أعضاء الحزب تضامنا مع نائب مجلس الشيوخ محمد عزمي، قائلا: "حزب لا يقدر شبابه مرفوضة قراراته قضى الأمر".

وكان أعلن الدكتور أحمد غربية، أمين الإعلام بحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة المنوفية، استقالته من الحزب، وذلك على خلفية القرارات الأخيرة لرئيس الحزب، قائلا: "أعلن انا دكتور احمد غربية وأمانة الإعلام بكامل قوامها وأمانة التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة استقالتنا احتجاجا على قرار رئيس الحزب ومستمرين في حياتنا السياسية المنشودة"، مختتما قائلا "كفايانا وئد لكوادر الشباب هرمنا من سياسات المنتهية الصلاحية ومعا لتمكين الشباب".

كما أعلنت هند وهبة مليجي أمين التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة بحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة المنوفية، استقالتها من الحزب، وذلك تضامنا مع نائب مجلس الشيوخ محمد عزمي والأمين المساعد نور الشيخ.

كما أعلن هانى صابر، أمين شباب حزب الحركة الوطنية دمياط، استقالته من الحزب، قائلا :" قيادات حزب الحركة الوطنية المصرية لقد بخستم وهدرتم كل مجهود السنوات"، مضيفا "كم من قيادات تركت الحزب بسبب سياساته الفاشلة والمقحفة، لا يعكس كم العمل وقوة كوادره الشابة الفتية على الأرض"، متابعا " أنه عكس شي واحد وهو حبكم للسلطة والأنانية وضعف ووهن شديد في التفكير وأبرز قناعتكم في إقصاء كل من يعمل أو قتل كل فكرة أو حلم داخل الحزب".

وقدم أعضاء هيئة مكتب أمانة التواصل السياسي المركزية استقالتهم من حزب الحركة الوطنية المصرية وذلك بسبب ما يشهده من سياسات تخالف قيم وقواعد العمل السياسي وتضر بالوطن، إضافة إلى ما شهدته خلال الأشهر الماضية من ممارسات خاطئة نربأ أن نكون جزءا من كيان يدعمها على حد قولهم.