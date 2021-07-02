انطلاقة الملتقى الأوَّل للنص المسرحي في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح

افتُتِح الملتقى الأوّل للنص المسرحي في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح بحفل رمزي وفنِّي، ثمَّ بدأت أعماله بندوة بعنوان: المسرح والفن التَّشكيلي .. حوار وتواصل، وذلك مساء الخميس الأوّل من شهر يوليو.

ويستمرُّ الملتقى لمدّة تسعة أيام، سيتمُّ تقديم 13 ندوة فكريّة مسرحيّة تتناول الكثير من القضايا والإشكاليات، وسيكون الختام بندوة خاصّة بعنوان: التّوظيف الموسيقي في الخطاب الدّرامي مع عازف العود الشّهير الفنّان المبدع د. نصير شمّة وذلك مساء الجمعة التّاسع من هذا الشّهر، حيث يتمُّ بث النَّدوات مباشر على حساب فايسبوك حميد عقبي منظّم هذا الملتقى، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح في فرنسا.



وأحيا الفنّان الفلسطيني د. نسيم الدّقم وصديقه الفنّان يازو السّروجي حفل الافتتاح بعدّة أغاني جميلة وأُلقيَتْ عددٌ من الكلمات لكلّ من الشّاعر والفنّان صبري يوسف، الأكاديمي د. حسين الأنصاري، د. عاطف الدرابسة، د. ذكرى صاحب، وركّزت الكلمات على أهمية هذا الملتقى ونشاطات المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح الّذي يثبت قدراته في تنظيم ملتقيات مهمّة، تتكاسل المؤسّسات العربيّة الرّسميّة عن إقامتها، رغم ما تمتلكه من ميزانيّات وقدرات مادّيّة.

ثمَّ بدأت فعاليات النّدوة حول المسرح والفنِّ التّشكيلي بإدارة النّاقد الفنّان د. كاظم نوير ومشاركة الفنّان د. سرور علواني، المخرج المسرحي د. جبّار خمّاط، الفنّانة والسّينمائيّة د. عالية شعيب، وكانت هناك مداخلات ثريّة ومهمّة من د. حسين الأنصاري، صبري يوسف، د. عاطف الدرابسة، د. دورين نصر.

وأوضح المخرج والفنّان اليمني حميد عقبي، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح في فرنسا، أن الملتقى يتكوَّن من برنامجَين، حيث أنّ الأٔيام الخمسة الأولى فيها سبعُ ندوات تمّ تنسيقها مع أساتذة ونقّاد بمواضيع مختلفة والبرنامج الثّاني سلسلة ندوات عن تقنيات الكتابة الدراميّة الجديدة وهي من تنسيق وإشراف النّاقد والأكاديمي العراقي الدّكتور حسين الأنصاري والّذي جمع 21 شخصيّة أكاديميّة ونقديّة وإبداعيّة في فنون الدراما وهذا البرنامج الّذي سيديره د. الأنصاري يعتبر إضافة مهمّة ونوعيّة بحيث يصبح هذا الملتقى أكبر وأضخم فعاليّة عربيّة مسرحيّة إفتراضيّة والشّكر الجزيل للذين شاركونا في التَّنسيق والّذين قدَّموا إسهاماتهم بأوراق نقديّة مهمّة ستكون في متناول الجميع عبر بث النّدوات بشكل مباشر ثمَّ ستكونُ على قناة يوتيوب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح وكذلك نشرها إليكترونيّاً وورقيَّاً وهي تفتح الآفاق نحو قضايا وإشكاليات مهمّة وحسّاسة حول النّص المسرحي بمفهومه الشَّامل على الخشبة وليس فقط كنصوص على الورق وكذلك لقضايا تشابكات المسرح مع الفنون التّشكيليّة والسّينما والموسيقى والفكر والفلسفة والحياة فهو الفن الأكثر دهشة وتأثيراً وكذلك راعينا فترة العزلة خلال أكثر من عام بسبب جائحة كورونا والإجراءات الإحترازيّة والتّباعد الاجتماعي، وعلينا أن نعيد الآن بعد أن خفَّت الأزمة وعادت الأمور تقترب من الوضع الطّبيعي فلابدَّ أن تعودَ نشاطات الفن المسرحي الّذي لا يتحقَّق دون جمهوره.

من جانبه تحدّث د. حسين الأنصاري وأوضح عدداً من القضايا المهمّة حول البرنامج الّذي أعدّه وسيقدِّمه من السَّادس إلى التّاسع من يوليو تحتّ عنوان: نحو تقنيات جديدة في الخطاب الدرامي، وقال: في خضمِّ التَّحولات التّقنيّة والاتّصاليّة الّتي جاءت بها الانعطافات المعلوماتيّة والبرامج المتنوّعة الّتي غيّرت من آليات عمليّة الاتصال والتَّلقِّي معاً، وهذا تطلّب من الفنّان المسرحي كاتباً كان أم مخرجاً أو مصمِّماً أو ممثِّلاً أن يعيد النّظر في كثير من الأدوات الَّتي يستخدمها عبر رسائله ويجسِّد من خلالها الأفكار الّتي يريد، فما زال مسرحنا أسير النّص المكتوب رغم أنَّ البعض مستمرّ في محاولاتِ كسر الطّوقِ وجعل نص العرض هو النّص المهيمن من خلال إيجاد بنى تكوينيّة وكتابة جديدة تتَّسق وفضاء المسرح الّذي يستوعب معطيات التّقنية الجديدة بمختلف أبعادِها الحركيّة أو السِّينوغرافيّة والموسيقيّة وهذا ما سوف يساهم في تثوير الأبعاد البصريّة والسَّمعيّة والإدراكيّة وإثراء العروض المسرحيّة بشفرات تعبيريّة تحملُ مزيداً من الدّلالات الّتي تحتاج بالمقابل إلى متلقٍّ كفوء، ليستطيع المشاركة في إعادة إنتاج المعنى ويكون شريكاً فاعلاً في عمليّة التَّكامل الفنَّي والإبداعي لتحقِّق الأثر.

وسيتضمَّن برنامج النَّدوات ستَّةُ محاور هي:

الكتابة المشهديّة : لغة الجسد والفضاءات المفتوحة

الكتابة في درجة المسرحة والإثراء الدَّلالي

الكتابة المسرحيّة في ظلِّ التّقنيات الحديثة والتَّواصل الاجتماعي

التَّمثُّلات الثّقافية والاجتماعيّة والتّحوُّل العلامي في السَّرد الدرامي

الدراماتورجيّة من ورق المؤلّف إلى منصّة الإخراج الفاعلين والوسائط الأدائيّة

الكتابة والتَّلَقِّي : شفرات النَّص وإعادة إنتاج المعنى

وستنظِّم النَّدوات بمشاركة عدد من النّقاد والكتّاب والباحثين من مختلف البلدان وستكون هناك حوارات مفتوحة أيضاً للحضور من المعنيين والّذين سيكونون معنا من بلدان العالم كافّة.

وبعد نهاية النَّدوات سوف يخرج الملتقى ببيانٍ يتضمَّنُ عدداً من التَّوصيات الّتي ترتبط بالمحور الرَّئيسي للندوات آملين أن تكونَ هذه خطوة نحو كتابة جديدة تثري خطابنا المسرحي بألوان التّجديد والإضافات النَّوعية الَّتي ترتقي بالذّوقِ المسرحي عموماً.