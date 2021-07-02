مرثا محروس تكرم الطلاب أوائل الإعدادية المتفوقين

قامت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين عام المواطنة بحزب حماة الوطن، بتكريم أوائل الإعدادية في إدارة الزيتون التعليمية محافظة القاهرة وذلك بحضور هيثم غازي مدير إدارة الزيتون التعليمية، وأميمة رفعت مدير إدارة التضامن بحي الزيتون.

وشكرت النائبة مرثا محروس، أولياء أمور الطلاب المتفوقين لما تحملوه من أعباء لتخريج أبناءهم قدوة لجيلهم، كما تحدثت مع الطلاب عن أحلامهم وشجعتهم على مزيد من التقدم تزامنأ مع احتفالات ثورة يونيو باعتبارهم يد مصر التي تبني مستقبل الجمهورية الجديدة.

كما توجهت بكل الشكر والتكريم لجمعية نسائم المحبة لجهودهم المستمرة في خدمة المجتمع.

كما قامت النائبة مرثا محروس، بلقاء مصطفي الشيمي رئيس شركة المياه بالقاهرة الكبرى وذلك لأخذ إجراءات تغير ماسورة المياه في عزبة مرسى خليل بحي الاميرية، وذلك فى إطار العمل الميداني واستجابة لشكاوي الأهالى، وأوصت بسرعة عمل دراسة هيدروليكية لتغير واحلال الخط بشكل عاجل وذلك لتفادي تكرار اضرار الكسر مرة أخرى.

فيما كان قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة المدارس التى يجرى بها اختبارات الثانوية العامة للسودانيين الذين يعيشون بمصر، وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى من نوعها منذ أن بدأ إجراء هذه الاختبارات في مصر منذ عام 1996، وكان في إستقبال وفد التنسيقية السفير السوداني محمد إلياس وعدد كبير من الدبلوماسيين السودانين والشخصيات السياسية أبرزهم سهيل محجوب قنصل السودان والدكتور حسين محمد عثمان وزير مفوض ورئيس المجلس الأعلي للجاليه السودانيه ومسؤلي التعليم والقائمين علي وضع الإمتحانات بالإضافة لعدد كبير من أولياء الأمور السودانيين وتغطية إعلامية كبيرة من قبل الإعلام السوداني.

وتم استقبال وفد التنسيقية بالورود وقام السفير السوداني بتقديم الشكر للوفد وأكد علي سعادته بالحضور وخاصة أنهم من البرلمانيين الشباب لتقديم نموذج يحتذي به للشباب السوداني وهذه الزيارة تأكيد علي قوة وترابط العلاقات بين الدولتين .

بدأ الوفد بتفقد المركز الذي يجري به الإمتحانات ويحتوي علي مدرستين وكان ملحوظا النظام والإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الإحترازية ، ويعد هذا المركز الأكبر علي الإطلاق داخل أو خارج السودان ويقدر عدد الطلاب بالمدرسة الأولى التى يجرى بها الاختبارات ١١٠٦ طالب، وبالمدرسة الثانية ٤٤٠ طالب، ينتمون الى دولتى السودان وجنوب السودان ويعيشون على الأراضى المصرية.

جدير بالذكر أن أعمال الاختبارات تجري تحت إشراف إدارة الجيزة التعليمية، حيث يتم وضع الامتحانات بالسودان وإرسالها إلي مصر لإجراء الاختبار ثم يعاد إرسال الإجابات الى السودان للتصحيح وإعلان النتائج.

ضم وفد التنسيقية.. النائب طارق الخولي والنائبة رشا أبو شقرة والنائب أحمد فتحي والنائب محمد تيسير مطر أعضاء مجلس النواب والنائب محمد عزمي والنائب محمد فريد أعضاء مجلس الشيوخ.

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