«الصحة» تطلق 9 قوافل طبية بالمحافظات ضمن «حياة كريمة» مجانا غدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 9 قوافل طبية بالمجان، غداً السبت ولمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه سيتم إطلاقها بمناطق، الدخيلة مركز العجمي بالإسكندرية، وصفط الشرقية مركز الواسطى ببني سويف، ومشروع غرب طهطا مركز جهينة بسوهاج، وكفر ربيع مركز تلا بالمنوفية، وطنط الجزيرة مركز طوخ بالقليوبية، وحلايب مركز حلايب بالبحر الأحمر، ونجع غنيم بالأقصر، والصالحات مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، ورواق مركز يوسف الصديق بالفيوم.

- القوافل تضم 11 تخصصا

وأوضحت الوزارة أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأشارت إلى أن القوافل الطبية خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن إطلاق 52 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، بدءًا من يوم الخميس 1يوليو وحتى يوم السبت 10 يوليو 2021، بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والبِاطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.