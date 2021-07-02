الجمعة 02 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مبعوث الرئيس الأمريكى الخاص لقضايا المناخ يزور موسكو

جون كيري
جون كيري

 أعلن مصدر مطلع في موسكو، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لقضايا المناخ جون كيري من المقرر أن يزور العاصمة الروسية، مشيرا إلى أنه يجري الآن صياغة جدول الاجتماعات.
وقال المصدر لوسائل  إعلام روسية، اليوم الجمعة: "من المقرر أن يقوم كيري بزيارة إلى موسكو، والموضوع الرئيسي لمباحثاته هو المناخ".
يُذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بحث هاتفيًا، أمس الخميس، مع جون كيري قضايا المناخ، حيث تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية المكثفة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد أن لافروف وكيري تطرقا لقضايا التعاون الروسي الأمريكي في تنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في سياق الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة في جلاسكو. 

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية المكثفة حول قضايا المناخ في سياق مناقشتها من قبل رئيسي روسيا والولايات المتحدة في قمة جنيف مؤخرًا، مع التركيز على الحاجة إلى بناء تعاون روسي أمريكي في هذا المجال.

وفي وقت سابق، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن استعداد بلادها لإجراء حوار بشأن قضايا البيئة وتغير المناخ مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقالت زاخاروفا: "القضايا البيئية من المجالات التي توجد فيها مصالح مشتركة لروسيا والولايات المتحدة، فالإدارة الأمريكية الجديدة بكل تأكيد تضع السياسة الاجتماعية والاقتصادية على أسس بيئية".

وأشارت الدبلوماسية الروسية، في حديثها، إلى حقيقة أن من أول القرارات التي اتخذتها إدارة بايدن العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ، مؤكدة أن روسيا أعربت عن استعدادها للحوار في هذا المجال في مناسبات عديدة، انطلاقًا من فرضية أن حل المشاكل البيئية وتغير المناخ من القضايا التي يجب أن يستبعد تسييسها.

 

مويكو الرئيس الامريكي جون كيري قضايا المناخ لافروف

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وائل لطفي

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