«جونسون» تؤكد فاعلية لقاحها ضد المتحورة «دلتا» من فيروس كورونا

أكدت شركة جونسون أند جونسون، أن لقاحها "جانسين" الذي يُعطى بجرعة واحدة فعال ضد المتحورة دلتا من فيروس كورونا شديدة العدوى التي عُزلت في البداية في الهند، وأن استجابة الجسم المناعية يمكن أن تستمر 8 أشهر على الأقل.

وقالت الشركة الأميركية أن دراسة أجرتها على عدد صغير من ثمانية أشخاص تلقوا اللقاح بينت أن الأجسام المضادة وخلايا جهاز المناعة لديهم كانت قادرة على تحييد المتحورة دلتا.

وخلصت إلى النتائج نفسها دراسة ثانية شملت 20 مريضًا تلقوا اللقاح من مركز بيث إسرائيل الطبي في بوسطن.

نشرت بيانات الدراستين على منصة بيوركسيف "ما قبل النشر"، حيث يمكن للعلماء عرض أعمالهم قبل النشر المحتمل في مجلة علمية بعد مراجعتها.

وأوضحت بول ستوفيلز المدير العلمي للشركة في بيان صدر مساء الخميس:"نعتقد أن لقاحنا يوفر حماية طويلة الأمد ضد كوفيد ويسمح بتحييد المتحورة دلتا".

وقال ماثاي مامن رئيس الأبحاث والتطوير لدى المجموعة إن البيانات "التي توبعت على مدى ثمانية أشهر حتى الآن" تظهر أن اللقاح أحادي الجرعة "ينتج استجابة قوية من الأجسام المضادة التي لا تتراجع، بل إننا نلاحظ تحسنًا بمرور الوقت".

وقالت منظمة الصحة العالمية الخميس إنها تخشى حدوث موجة جديدة من الجائحة في أوروبا بسبب المتحورة دلتا، في حين بدأت بلدان القارة العمل بشهادتها الصحية على أمل إنعاش السياحة، فيما يرتفع عدد الإصابات "بمعدل ينذر بالخطر" في إفريقيا.

وليست آسيا بمنأى عن ذلك إذ فرضت بنغلادش الإغلاق منذ الخميس وأعلنت إندونيسيا عن فرض قيود اعتبارًا من يوم السبت في مواجهة ارتفاع حاد في الإصابات.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.