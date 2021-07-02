السيطرة على حريق كرفان لشركة محمول بالعاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق نشب في كرفان لشركة محمول بجوار موقف السيارات بمنطقة الأردنية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

البداية كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في كرفان لشركة محمول بجوار موقف السيارات الموجود بمنطقة الأردنية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، ورئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بسيارتي إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق في كرفان لشركة محمول بسبب ماس كهربائي، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

ويكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصول الصيف أكثر منها في فصول الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، مشيرًا إلى أن هناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية، التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- كما أن التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، الذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول تماس كهربائي في عملية توزيع الكهرباء في الدائرة الكهربائية في المباني.