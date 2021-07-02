الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة فلسطينى ونجله بجروح خطيرة جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالخليل

أشتباكات الاحتلال
أشتباكات الاحتلال الإسرائيلى

أصيب فلسطينى ونجله، اليوم الجمعة، بجروح خطيرة جراء اعتداء المستوطنين عليهما.

 فيما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطنين اثنين بينهم محام في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين، هاجمت بالحجارة والعصي عددا من المواطنين في منطقة مغاير العبيد شمال شرق يطا، أسفر عن إصابة مواطن ونجله بجروح بالرأس واليد، نقلا على إثرها لمستشفى الخليل الحكومي، ووصفت إصابتهما بالخطيرة.

وأضاف الجبور فى تصريحات لوكالة "وفا" الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من المحامي موسى مخامرة، والمواطن أحمد مخامرة، أثناء تواجدهما ومجموعة من المواطنين والنشطاء بالقرب من تجمع الركيز وشعب البطم بمسافر يطا، حيث قام الأهالي بإزالة خيمة نصبها مستوطنو "افيغال" فوق أراضيهم في تلك المنطقة، لغرض الاستيلاء عليها لصالح توسيع المستوطنة المذكورة.

فيما استولى مستوطنون ليل الخميس الجمعة، على بناية سكنية في حي وادي حلوة ببلدة سلوان في القدس المحتلة.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة بسلوان، أن العشرات من أفراد قوات الاحتلال الخاصة المقنعة برفقة المستوطنين اقتحموا حي وادي حلوة بالبلدة، ثم سيطروا على عقار، بعد دخوله من بابه الرئيسي دون وجود سكانه بداخله.

وتابع المركز "إن حوالي 20 مستوطنا اقتحموا حي وادي حلوة في ساعات المساء، وتوزعوا على عدد من البؤر الاستيطانية التي تم تسريبها خلال الفترة الماضية، وبعد منتصف الليل اقتحموا العقار بمساندة القوات الخاصة".

وأوضح المركز أن العقار مؤلف من طابقين مساحتهما الإجمالية 160مترا مربعا.

وأشار المركز إلى أنه لم يتم التأكد من مالك العقار بسبب انتقال ملكيته بين عدة عائلات خلال السنوات الأخيرة، كما سكنته عدة عائلات أخرى "بعقد أجار واستئجار" خلال السبع سنوات الماضية.

فلسطيني إصابات جروج خطيرة المستوطنين جنوب الخليل جيش الاحتلال الإسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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