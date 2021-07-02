الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة شخص في انقلاب سيارة ملاكى على طريق الإسماعيلية الصحراوي

أسعاف
أسعاف

لقى شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكى، على طريق "الإسماعيلية - القاهرة" الصحراوي، ما أدى إلى توقفت حركة سير السيارات بالطريق.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من نائبه بتوقف حركة سير السيارات على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي، نتيجة انقلاب سيارة على طريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوي أمام العاشر من رمضان، ما أسفر عن وفاة قائدها، ويدعى "خ. د. س"، 28 عامًا، من حي الكرامة في بئر العبد بشمال سيناء، فيما انتقل ضباط الشرطة لمكان البلاغ، لمعاينة الحادث، ورفع حطام السيارة، لعودة فتح الطريق مجددًا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفي إلي ثلاجة مستشفى العاشر من رمضان، تمهيدًا لتنقله إلى مسقط رأسه لدفنه في مقابر الأسرة بشمال سيناء، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

الإسماعيلية القاهرة الصحراوي سيارة ملاكي العاشر من رمضان

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