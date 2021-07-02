طائرات الاحتلال تقصف موقعًا جنوب غرب غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، موقعًا جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بصاروخين موقعاً جنوب حي الزيتون جنوب شرق المدينة ما أدى إلى أضرار مادية بداخله.

وفي وقت سابق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة للمرة الثانية خلال ثلاث ليال، وقال إنه قصف مواقع عسكرية وموقعا لإطلاق الصواريخ يتبع حركة حماس التي تدير القطاع.

وأضاف الاحتلال أن الضربات جاءت ردا على إطلاق بالونات حارقة باتجاه بلدات جنوبي إسرائيل.

وكانت هذه المواجهة التي تمت منذ أسبوعان هي المواجهة العسكرية الأولى بين إسرائيل وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، منذ وقف إطلاق النار قبل شهر.

وقال الجيش وصحفيون من وكالة فرانس برس للأنباء إن طائرات إسرائيلية شنت غارات جوية على غزة ليل حينها إلى ما بعد منتصف الليل بعد أن أطلق مسلحون في الأراضي الفلسطينية بالونات حارقة مرة أخرى على جنوبي إسرائيل.

وتعد البالونات الحارقة والغارات الجوية الأحدث في سلسلة أعمال عنف تزيد الضغط على وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس في غزة والذي بدأ في 21 مايو، حيث تم إنقضاء 11 يوما من القتال العنيف.

ويأتي تبادل إطلاق النار الجديد في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز وقف إطلاق النار الذي ساعدت في التوسط فيه.

وقالت السلطات في غزة إن الصراع كان قد أسفر عن مقتل 260 فلسطينيا، وقالت الشرطة والجيش في إسرائيل إن 13 شخصا قتلوا، من بينهم جندي، بصواريخ أُطلقت من غزة.

وتأمل القاهرة، إلى جانب الأمم المتحدة، في دعم إعادة إعمار غزة في أعقاب الحرب التي شهدت انهيار أبراج كاملة وتدمير البنية التحتية الرئيسية.