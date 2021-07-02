الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تركوه وحيدًا».. طفل ينجو من حادث غرق أسرة بالكامل في شاطئ سفاجا العام

غرق
غرق

خرجوا لقضاء يوم عطلتهم علي شاطئ البحر كأي أسرة تبحث عن رفاهيتها في يوم الإجازة الأسبوعي، إلا أن القدر كان في انتظارهم على شاطئ سفاجا العام بمحافظة البحر الأحمر، حيث غرقت أسرة مكونة من أب وأم وطفلين، ليرحل ثلاثة إلى الدار الآخرة، ويظل طفل وحيدًا، بعدما تمكنت قوات الإنقاذ من انتشاله قبل الغرق، ونقله إلى مستشفى سفاجا المركزي.

وأكد مصدر طبي لـ"الدستور" أن الطفل تم إيداعه بالعناية المركزة وحالته الصحية بدأت في الاستقرار، مشيرًا إلى وصول الغواص الذي شارك في عملية البحث والإنقاذ في حالة إعياء شديدة، ويتم تقدم الإسعافات الأولية له.

وأضاف أن المستشفى استقبل جثث لرجل وامرأة وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وتم وضعهم بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

غرق 4 أشخاص بأحد الشواطئ العامة بمدينة سفاجا في محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، وجارِ البحث عن جثث الضحايا بواسطة غواصين من المدينة.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا يفيد بغرق 4 أشخاص بأحد الشواطئ العامة بمدينة سفاجا، وتم إخطار الجهات المعنية بالواقعة لتحرير المحاضر اللازمة واستدعاء غواصين للبحث عن جثث المفقودين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكدت المعلومات الأولية أن الضحايا من محافظة قنا وتحديدًا من قرية أبومناع بمركز دشنا، وجارِ اتخاذ اللازم وتحرير المحاضر بالواقعة، والبحث عن المفقودين.

وانتقلت الدكتورة هدى مغربي، رئيس مدينة سفاجا، لموقع الحادث لمتابعة الواقعة وعملية البحث عن المفقودين وتوفير الإمكانات اللازمة للبحث عن الضحايا.

الغرق لقي 3 اشخاص مصرعهم صباح اليوم الجمعة مشرحة المستشفى نيابة العامة مدينة سفاجا البحرالأحمر العناية المركزة غرفة عمليات حادث غرق شاطي سفاجا

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