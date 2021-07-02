55.98 مليون مستخدم للموبايل إنترنت خلال الربع الأول من 2021

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال يوليو الجاري، عن أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول سجل نحو 55.98 مليون مستخدم بنهاية الربع الاول للعام الجاري "مارس 2021" مقارنة بنحو 40.70 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو شهري بلغ 2.44 بعد أن سجل في فبراير السابق عليه نحو 54.65 مليون مستخدم بزيادة قدرها 1.33 مليون مستخدم خلال شهر واحد، وبمعدل نمو سنوي بلغت نسبته 37.54 % بزيادة قدرها 15.28 مليون مستخدم خلال عام.

وعلق الدكتور خالد شريف عضو لجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي هذا النمو قائلا ان المصرريين نمي استخداماتهم لشبكة الانترنت خلال جائحة كورونا المستجد "كوفيد19" وخاصة في الموجتين الثانية والثالثة حيث ان اصبح لدينا اقتناع كامل باهمية الاعتماد علي الخدمات المقدمة عن بعد ومن خلال منصة مصر الرقمية وايضا اقرار الحكومة للتعليم عن بعد في المدارس والجامعات وانتهاج الشركات واللقطاع الخاص والعام نحو العمل عن بعد من خلال التطبيقات الرقمية للفيديو كونفرنس وغيرها من التطوير الذي اصبح امرا واقعيا علي مجتمعاتنا في الفترة الاخيرة.

وطالب الشريف في تصريحات خاصة لـ " الدستور" باعادة النظر في جودة خدمات الهاتف المحمول سواء الصوتية او الانترنت بهدف تلبية احتياجات نحو 100 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول في مصر مؤكدا علي اهمية ضخ الشركات العاملة بالسوق استثمارات جديدة بهدف تحسين جودة الخدمة وتقديم خدمات بسرعات عالية حيث اصبح لابديل عن هذه الخدمات لتيسير حياة المواطنين في ظل استمرار تداعيات ازمة جائحة كورونا المستجد .

الاتصالات 9.26 ملايين مشترك بالانترنت المنزلي خلال شهر مارس الماضي

وأشار التقرير إلى أن عدد مشتركي الإنترنت الارضي فائق السرعة ADSL سجل نحو 9.26 مليون مشترك بنهاية الربع الأول لعام 2021 “مارس الماضي”، مقارنة بنحو 7.53 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل نمو سنوي 13.87 % بزيادة 1.73 مليون مشترك وشهري 1.91%، حيث سجل نحو 9.09 مليون مشترك في فبراير السابق عليه بزيادة 170 ألف مشترك شهريا.

وأكد التقرير أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي الهاتف المحمول، بلغت 56.08 % بنهاية الربع الاول للعام الجاري " مارس 2021"، مقارنة بنحو 42.21% عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو سنوي 13.87 % وشهري 0.79%، حيث سجلت 55.29% في فبراير السابق عليه، وفي حين بلغت نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت في مصر نحو 57.3%، وفق مؤشرات الاستخدام للعام 2019-2020.

3.3 مليون مستخدم لخدمات الانترنت عبر USB

ولفت إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عبر «USB» مودم، سجل نحو3.30 مليون مستخدم بنهايةالربع الاول "مارس الماضي" ، مقارنة بنحو 2.42 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو سنوي بلغت 36.17% بزيادة نحو 880 الف مستخدم ، وشهري بلغ 0.59%، بعد أن سجلت في فبراير نحو 3.28 مليون مستخدم بارتفاع بلغ نحو 20 الف مستخدم شهريا.

وقال التقرير إن إجمالي السعة الدولية للإنترنت سجلت 2565.78 مليار نبضة في الثانية بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 1889.82 مليار نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو سنوي 35.77%.

- الدلتا تستحوذ على 33% من مستخدمي الإنترنت الأرضي

وذكر أن التوزيع الجغرافي لمشتركي الإنترنت فائق السرعة الأرضي، استحوذت القاهرة الكبرى علي نحو 36% من المشتركين، تلتها الدلتا بنحو 33%، ثم الوجه القبلي بنحو 15% ومنطقة الإسكندرية ومطروح بنحو 10%، وأخيرًا مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنحو 6%.

مؤشرات قطاع الاتصالات في مارس الانترنت الموبايل