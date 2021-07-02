أوهما المواطنين بتخصيص 18 شقة.. إحالة مدرب أحمال وعاملة نظافة للجنايات

أحالت النيابة العامة بشرق القاهرة، مدرب أحمال بصالة رياضية، وعاملة نظافة، للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه تزوير 18 محضر تسليم وحدات سكنية منسوب صدورها لهيئة المجتمعات العمرانية والنصب على المواطنين.

- تفاصيل الواقعة

وجاء في قرار الإحالة انه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة " ف. أ"، 38سنة، مدرب أحمال بصالة رياضية، و "ر. ا"، 46 سنة ، عاملة نظافة (محبوسة) لأنهما في غضون شهر يوليو2020 بدائرة قسم أول السلام - محافظة القاهرة، قام المتهم الأول و هو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب و آخر مجهول تزويرا في محررات رسمية هي 18 محضر تسليم الوحدات سكنية و المنسوب صدورها لهيئة المجتمعات العمرانية بجهاز تنمية مدينة العبور، وكان ذلك بطريق الاصطناع بان أنشأها على غرار المحررات الصحيحة و دونا بها البيانات المراد إثباتها و مهراها بخاتم عزوة زورا للجهة المنسوب صدور تلك المحررات لها.

- تزوير محررات رسمية

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الأول و هو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق و المساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي أربعة محاضر تسلیم سكنية والمنسوب وصدورها لهيئة المجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة العبور، بان اتفق مع المجهول على إنشاءها على غرار المحررات الصحيحة وساعده بان أمده بالبيانات المراد إثباتها فدونها المجهول و مهرها بخاتم عزاه زورا للجهة المنسوب صدور تلك المحررات لها فتمت الجريمة بناء على ذلك الإنفاق و تلك المساعدة.

وأشار قرار الإحالة أن المتهمة الثانية و هي ليست من أرباب الوظائف العمومية اشتركت بطريقي الاتفاق و المساعدة مع الأول و آخر مجهول في ارتاب تزوير في المحررات الرسمية محل الاتهام السابق بان اتفقت معهما على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة و ساعدتهما بان أمدتهما بالبيانات المراد إثباتها فدوناها و مهرها المجهول بخاتم عزاه زورا للجهة المنسوب صدور تلك المحررات لها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق و تلك المساعدة.

- تقليد ختم رسمي منسوب صدوره لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمان الأول و الثانية قلدا بواسطة آخر مجهول شاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الوحدة الحسابية لجهاز مدينة العبور --بان اصطنعوا على غرار الخاتم الصحيح و استعملوه بوضع بصمته على المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة.

كما أوضح قرار الإحالة أن المتهمان استعملا المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بان قدموا محاضر التسليم للمجني عليهم محتجين بما دون بها من بيانات.

كما قلدا بواسطة آخر مجهول إمضاء أحد موظفي الحكومة هو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن ذیل به المجهول المحررات المزورة محل الاتهام التالي.

وأشار قرار الإحالة أن المتهمان و هما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الإنفاق و المساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية و هي ثلاث بطاقات تعريف شخصية، و المنسوب صدورها لهيئة المجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة العبور وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعداه بان أمداه با البيانات المراد إثباتها فدونها المجهول و ذيلها بإمضاءات العاملين بها و عزاها زورا للجهة المنسوب صدورها لها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق و تلك المساعدة.

كما استعملا المحررات المزورة موضوع الاتهام السابق فيما زورت من اجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموا بطاقات تعريف الشخصية إلى المجني عليهم منتحلين صفة موظفين بجهاز تنمية مدينة العبور ، قاصدين إتمام الجريمة محل الاتهام التالي.

- توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرة بالأوراق و المملوكة للمجني عليهم "س. م"و"ك. م" و ، "أ, إ" و " س. م" و " ك ا" و" ن. م" و " أ. ا" و "ر. ش" ، و "ع.ع" و "اشرف " و كان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتهم، و باستعمال طرق احتيالية من شأنها انتحال صفة موظفين بجهاز تنمية مدينة العبور بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، محتجين بالمحررات المزورة محل الاتهامات السابقة و تصرفا في وحدات سكنية تابعة للجهاز ليست ملكا لهما و لا لهما حق التصرف فيها.