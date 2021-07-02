الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة إماراتية: تطور دولة بحجم الصين يشكل فرصة للعالم بشرط

الصين
الصين

سلطت صحيفة "الخليج" الإماراتية، الصادرة اليوم الجمعة، الضوء على خطاب الرئيس الصيني شي جين بينج، وذلك في الذكرى المئوية للحزب الشيوعي الحاكم، الذي وجه خلاله رسائل عدة، تذكر بتصميم هذا العملاق الآسيوي الطموح على انتزاع المكانة الدولية التي يرى نفسه جديرًا بها، متعهدًا بتعزيز قوة الجيش لحماية سيادة البلاد وأمنها وتنميتها وصعودها إلى مستوى المعايير العالمية.
وتحت عنوان "قوة الصين الصاعدة" أشارت صحيفة الخليج، إلى أن هذا الخطاب المشحون بعبارات التحدي جاء بمناسبة ذكرى وطنية صينية لها رمزيتها ودلالتها، وتزامن مع وضع دولي يشوبه بعض التوتر، والحديث المتكرر عن حرب باردة متعددة المحاور بين القوى الكبرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن الصين دولة عظمى لها مقومات قد لا تمتلكها دول أخرى، فقد استطاعت هذه الدولة في زمن قياسي أن تسيطر على مسالك التجارة العالمية، وأن تضخ تريليونات الدولارات في استثمارات ضخمة لم يسبق لها مثيل في التاريخ المعاصر، وتمتلك صناعة تكنولوجية فائقة الدقة، ومشاريع فضائية متقدمة واسعة الطموح، فضلاً عن شعب يقدّر تعداده بنحو 1.4 مليار نسمة، بما يمثل قوة بشرية هائلة عملت طويلاً بصمت بعيدًا عن الأضواء والصراعات حتى بلغت اللحظة الحاسمة.
واختتمت "الخليج" افتتاحيتها بالقول:"تطور دولة بحجم الصين قد يشكل فرصة للعالم أجمع وليس تهديدًا، بشرط أن يأخذ مسار هذا التطور والنمو في الاعتبار مصالح الآخرين، ويؤمن بضرورة التكامل والتعايش مع جميع الأطراف والمكونات".
كما أن احتراس البعض من تنامي القوة الصينية، مردّه أن أغلب الشعوب عانت من تسلط القوى الكبرى، والصين، التي عانت من الاستعمار والتنكيل، عليها أن تقدم نموذجًا مختلفًا عما سبق، لا يتجاوز مصالح الآخرين، ويسمح لها ببلوغ القمة والمساهمة في صياغة عصر جديد.

الحزب الشيوعي التجارة الدولية الخليج الاماراتية دولة الصين تطور الصين الصين المصالح الدولية

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وائل لطفي

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