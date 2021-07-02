السلطات اللبنانية ترفع سعر الخبز وتنقص وزنه للمرة الثانية خلال أسبوع

فى خطوة تزيد حالة التوتر والقلق فى الشارع الللبنانى، أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الجمعة، رفع سعر ربطة الخبز للمرة الثانية خلال أسبوع واحد فقط، مع إنقاص وزنها.

وبحسب القرار الجديد، فإن ربطة الخبز من الحجم الكبير أصبح ثمنها 3750 ليرة لبنانية.

وكانت هذه الربطة تباع قبل أيام فقط مقابل 3000 ليرة.

من جانبها، أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية أنها حددت السعر والوزن الجديد للخبز الأبيض في الأفران والمتاجر الى المستهلك بعد تعديل أسعار المحروقات وارتفاع سعرها في السوق.

وأرجعت وزارة الاقتصاد قرارها الجديد إلى ارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن الى الأفران ونقل الخبز من الأفران إلى مراكز البيع، واستنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية وسعر صرف الدولار.

كما استندت الوزارة لعدة أسباب أخرى منها توقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر ومادة الخميرة في الأسواق اللبنانية.

وعلى وقع شح احتياطي المصرف المركزي، شرعت السلطات منذ أشهر في البحث في ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجاً من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة، وفق "فرانس برس".

وربطت السلطات رفع الدعم بإقرار البطاقة التمويلية للعائلات الأكثر حاجة في بلد بات 55 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.

وأواخر شهر يونيو المنصرم، رفعت الحكومة اللبنانية أسعار الوقود بما يزيد عن الثلث، في خطوة تسعى إلى تخفيف نقص هذه السلعة الحيوية، التي أدت إلى خلق ما يعرف بـ"طوابير الذل" أمام محطات الوقود.

جدير بالذكر أن لبنان يعيش واحدة من ثلاث أسوأ أزمات اقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، وفق البنك الدولي.

وخلال أقل من عامين، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية وقفات ومظاهرات احتجاجية منذ أسابيع بسبب سوء الأزضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر الدولار الأمريكى وتراجع العملة الوطنية.