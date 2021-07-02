«الهجرة» تصدر العدد الثلاثين من مجلة «مصر معاك» يونيو 2021

تصدر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الثلاثين من مجلة "مصر معاك"، تستعرض فيها إسهامات المصريين بالخارج في بناء الوطن منذ انطلاق الوزارة في سبتمبر 2015 وحتى 30 من يونيو 2021م، والذي يوافق احتفال البلاد بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، التي أعادت مصر إلى البناء والتنمية لنشهد معا هذه الإنجازات التاريخية في كل المجالات.

كما تواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها جهود الدولة في محاربة الهجرة غير الشرعية والمشروعات التي تم إطلاقها وتدريب الشباب مهنيا بالتعاون مع مؤسسات الدولة.

في صفحات المجلة تقرأون عن رحلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي نجحت أن تجذب المئات من علماء وخبراء مصر بالخارج في العديد من التخصصات، ليشاركوا في المشروعات القومية، حيث نوضح أبرز الإنجازات التي أسهم فيها علماؤنا وخبراؤنا بالخارج على مدار هذه السنوات.

تبرز المجلة إسهامات المصريين بالخارج في الاستثمار والترويج للمنتجات المصرية، بجانب دورهم في الاستحقاقات الدستورية المختلفة.

تقرأون في هذا العدد أيضًا، دور وزارة الهجرة في الحفاظ على الهوية المصرية ومستجدات مبادرة "اتكلم عربي" وملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وجهود مركز وزارة الهجرة للحوار لأبناء المصريين بالخارج "MEDCE"

المجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/2V0nyLp

وأكدت وزارة الهجرة، أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق «كلم مصر» الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

وتابعت، أن التطبيق يحتوي لأول مرة على خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم «اتصل بنا»، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة