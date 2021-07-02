كلية التربية بجامعة بني سويف تنظم ندوة عن جهود محو الأمية «أونلاين»

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور، حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 198، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على عقد ندوة لطلاب كلية التربية حول دور الجامعة في محو الأمية، يلقيها الأستاذ أسامة وليم، المسؤول بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، على أن تكون "أونلاين".

- طلاب الجامعة قاموا بمحو أمية 2000 شخص

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن طلاب الجامعة قاموا بمحو أمية 2000 شخص داخل المحافظة، من خلال 945 فصلا بجميع مراكز وقرى المحافظة، خلال الفترة الماضية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، مشيدا بدورهم في التعاون مع الجامعة لخدمة المواطنين داخل محافظة بني سويف.

وأوضح "حسن" أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تعليم الكبار وجامعة بني سويف للقضاء على الأمية، معبراً عن سعادته بالجهود المبذولة في تعليم وتعلم الكبار، ومؤكداً على حرص الجامعة لدعم الاستراتيجية الوطنية للدولة في القضاء على الأمية، حيث أن الجامعة ستتولى تنفيذ البروتوكول من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب بإشراف الأساتذة المتخصصين المشاركين في المشروع.

- إقامة دورات بمركز التحاليل الدقيقة وأبحاث البيئة

كما وافق مجلس الجامعة على المقترح المقدم من كلية العلوم بإقامة دورات بمركز التحاليل الدقيقة وأبحاث البيئة وخدمة المجتمع، وذلك طبقا للبروتوكول المبرم بين المركز وشركة بيتا جروب للاستشارات العلمية والتأهيل المهني

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الدورات تشمل التحاليل المعملية، وإدارة المنشآت الطبية، ومكافحة العدوى، وجودة المعامل، والسلامة والصحة المهنية، ومعايرة وصيانة الأجهزة المعملية، مؤكدا على أهمية تلك الدورات باعتبارها جزء هام لتأهيل الطلبة للعمل واكتساب مهارات وخبرات علمية وعملية تؤهلهم لسوق العمل بعد الكلية.

فيما وافق مجلس جامعة بني سويف على مشاركة الجامعة في الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب "اديوجيت" EDUGATE 2021 في نسخته الصيفية وذلك في الفترة من 9 إلى 11 أغسطس القادم والذي أصبح أحد أهم الفعاليات التعليمية في مصر والمنطقة العربية.