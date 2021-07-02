أحمد لاشين يشارك بـ 4 روايات في معرض الكتاب

صدر حديثا للكاتب الروائى أحمد لاشين روايات "رائحة عبدالحى" و"اللعنة" و"مواسم حب مجنونة" و"رابعهم وطن"، والمقرر عرضها خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الثانية والخمسين، التى تسمر فعالياتها حتى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "فى القراءة حياة".

رواية "رائحة عبدالحى" هى رواية فانتازيا تتناول شخصية البطل عبدالحى الشاب الأسمر القروى، وعبدالحي شاب أخرس تحدث له معجزة معينة ليستطيع أن يشم رائحة الموت، يعرف من الرائحة من عليه الدور فى القرية، تتصاعد الأحداث ويتأفف عبدالحي من نظرة الناس له فيهيم في البلاد شريدا حتى يأتي اليوم الموعود.

أما رواية "اللعنة" فهي رواية خيالية لمدينة منفصلة عن العالم تماما يأتي لها رجل عجوز يعاملون معاملة سيئة فيصاب أهل القرية باللعنة التي اختارها لهم العجوز وبدل من محاولة محو اللعنة واستجداء الغفران يحاولون مسايرة اللعنة والعيش بها إلا واحد منهم فيقع في مكائدهم، تتسارع الأحداث والشخصيات حتى تنتهي الرواية نهاية غير متوقعة.

رواية "مواسم حب مجنونة" تحكي قصة عشق واقعية بين شاب فقير وفتاة غنية لكنها مجنونة، يخرجها هو من جنونها بعد محاولات كثيرة وتتوالى الأحداث فتهيم به عشقا، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ورواية "رابعهم وطن" تحكي قصة ثلاثة شباب يعشقون الوطن لكن كل منهم له طريقته، تقوم ثورة يناير فتظهر من فيهم أكثر عشقا لوطنه ومن يضحي من أجله بكل ما يملك.

تجدر الإشارة إلى أن معرض هذا العام يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد الأجنحة به 756 جناحاً، تضم 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشراً، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1.

كما يشارك في المعرض من ذوي القدرات الخاصة 5 أفراد، و11 ناشراً لمبادرة وزارة "ثقافتك كتابك"، كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم، ويشمل المعرض فعاليات مهمة وبارزة في البرنامج الثقافي في سبعة مسارات.

رائحة عبد الحي