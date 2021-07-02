ديوان «لايف» بالعامية المصرية لمؤمن عدلى فى معرض الكتاب

صدر حديثًا عن الدار المصرية السودانية الإماراتية ديوان بعنوان "لايف" للشاعر مؤمن عدلى، وهو عبارة عن شعر بالعامية المصرية يحاكى كل ما تقدمه الشاشات من دراما وأغانى وفوازير وبرامج متنوعة، والمقرر عرضه خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الثانية والخمسين، التى تستمر فعالياتها حتى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "فى القراءة حياة".

الديوان يحتوى على 36 قصيدة ومقسم إلى قنوات الدراما وقنوات الأغانى وقنوات المنوعات، وتجلت المشهدية الشعرية فى القصائد الدرامية فتجد فيها الشخصيات والمكان والزمان والحوار، واحتوت هذه القنوات على مشاهد بعناوين مثل الرهان، الخاطبه، فلاش باك، الحلم الصديق، تأشيرة جواز، فاقد شىء، بره الأفلام، الشارع الضلمة، الحمار، فاصل إعلاني، رسالة حب، عشم ابليس، جرعة بنج.

من قصائد الديوان :

متتكلمش...

تنام أكتر مابیناموا.. لكن متنامش ...

تقوم زي إما بینام اللي مبیحلمش...

تفكر كیف ویبقي إزاي

یعدي العمر ده وأنت

متتبدلش مع غِیرك ...

تكتر شرب ف القھوة عشان نساي

عشان لو قولت من امتي

حتعرف إنه مش جیلك...

تفضَّل لونك الأسوِد عن الألوان بأكملھا

فیتفضَّل علیك ھو ویملي الدنیا دي بحالھا ...

تجيك الحاجة تقبلها .. بدون ما تبص ايه السعر ..!

وتكتب شعر ...

تجدر الإشارة إلى أن معرض هذا العام يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد الأجنحة به 756 جناحاً، تضم 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشراً، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1.

كما يشارك في المعرض من ذوي القدرات الخاصة 5 أفراد، و11 ناشراً لمبادرة وزارة "ثقافتك كتابك"، كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم، ويشمل المعرض فعاليات مهمة وبارزة في البرنامج الثقافي في سبعة مسارات.