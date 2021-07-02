قنصل روسيا: صدور قرار عودة الرحلات خلال أيام والغردقة قبلة الروس

قال القنصل الروسي العام بمدينة الغردقة ، فيكتور فوروباييف، أنهم في انتظار صدور قرار ومرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستئناف الرحلات السياحية "الشارتر" لمدن الغردقة وشرم الشيخ، بعد توقف أكثر من 6 سنوات، مؤكدًا أنه خلال أيام قليلة سيصدر قرار عودة الرحلات، وإلغاء القرار السابق الذي تم توقيعه عقب سقوط الطائرة الروسية في عام 2015.



- الغردقة وشرم الشيخ من أكثر المدن المفضلة لدى شعبنا

وأضاف القنصل الروسي لـ"الدستور"، أن الروس في انتظار عودة الرحلات المباشرة للغردقة وشرم الشيخ، مؤكدًا أنها من اكثر المدن التي يرغب الروس في زيارتها، مشيرًا الي أن هناك تقارب كبير علي مستوى حكومتي البلدين وشعبيهما، مشيدًا بالإجراءات الأمنية والخدمات التي تتم بمطار الغردقة الدولي، حيث يضم مختلف الأجهزة والإمكانيات التي تجعله مطارًا آمنا لاستقبال السائحين الروس والتي يتطلع إليها الشعب الروسي نظرا لحبه لمصر والمدن السياحية، خاصة مدينة الغردقة.

من جهته أنهى مطار الغردقة الدولي، استعداداته لاستقبال الموظفين الروس الذين سيتولون متابعة إجراءات وصول وسفر الرحلات الروسية بمطار الغردقة، استعدادا لاستئناف حركة الطيران، حيث تم الانتهاء من إجراءات الحجز لهم من جانب إحدى الشركات السياحية بإحدى القري السياحية، ويصل عددهم نحو8 أفراد من إدارات روسية مختلفة.

- تجهيز صالة مخصصة لاستقبال وسفر السياح الروس فقط بالمطار



وكانت الشركة المصرية للمطارات ووزارة الطيران، وافقوا على جميع المطالب الإدارية واللوجيستية الخاصة باستئناف الرحلات الجوية الروسية، منها تجهيز صالة مخصصة لاستقبال وسفر السياح الروس فقط بالمطار وستكون بمبني الركاب رقم واحد والموافقة على وجود موظفين من روسيا داخل الصالة لمتابعة إجراءات سفر الركاب وتعقيم الحقائب، إضافة إلى تجهيز المكاتب المخصصة لشركات الطيران الروسية، مع تجهيز الفنادق التي سيقيم بها هؤلاء الموظفين الروس.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد اعلن عن اتفاق الرئيسين عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على استئناف الرحلات من روسيا لمطارات الغردقة وشرم الشيخ في مايو الماضي بعد توقف دام ما يقرب من 6 سنوات.