الجمعة 02 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قنصل روسيا: صدور قرار عودة الرحلات خلال أيام والغردقة قبلة الروس

قنصل روسيا بالغردقة
قنصل روسيا بالغردقة

قال القنصل الروسي العام بمدينة الغردقة ، فيكتور فوروباييف، أنهم في انتظار صدور قرار ومرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستئناف الرحلات السياحية "الشارتر" لمدن الغردقة وشرم الشيخ، بعد توقف أكثر من 6 سنوات، مؤكدًا أنه خلال أيام قليلة سيصدر قرار عودة الرحلات، وإلغاء القرار السابق الذي تم توقيعه عقب سقوط الطائرة الروسية في عام 2015.
 

- الغردقة وشرم الشيخ من أكثر المدن المفضلة لدى شعبنا

وأضاف القنصل الروسي لـ"الدستور"، أن الروس في انتظار عودة الرحلات المباشرة للغردقة وشرم الشيخ، مؤكدًا أنها من اكثر المدن التي يرغب الروس في زيارتها، مشيرًا الي أن هناك تقارب كبير علي مستوى حكومتي البلدين وشعبيهما، مشيدًا بالإجراءات الأمنية والخدمات التي تتم بمطار الغردقة الدولي، حيث يضم مختلف الأجهزة والإمكانيات التي تجعله مطارًا آمنا لاستقبال السائحين الروس والتي يتطلع إليها الشعب الروسي نظرا لحبه لمصر والمدن السياحية، خاصة مدينة الغردقة.

من جهته أنهى مطار الغردقة الدولي، استعداداته لاستقبال الموظفين الروس الذين سيتولون متابعة إجراءات وصول وسفر الرحلات الروسية بمطار الغردقة، استعدادا لاستئناف حركة الطيران، حيث تم الانتهاء من إجراءات الحجز لهم من جانب إحدى الشركات السياحية بإحدى القري السياحية، ويصل عددهم نحو8 أفراد من إدارات روسية مختلفة.

- تجهيز صالة مخصصة لاستقبال وسفر السياح الروس فقط بالمطار


 وكانت الشركة المصرية للمطارات ووزارة الطيران، وافقوا على جميع المطالب الإدارية واللوجيستية الخاصة باستئناف الرحلات الجوية الروسية، منها تجهيز صالة مخصصة لاستقبال وسفر السياح الروس فقط بالمطار وستكون بمبني الركاب رقم واحد والموافقة على وجود موظفين من روسيا داخل الصالة لمتابعة إجراءات سفر الركاب وتعقيم الحقائب، إضافة إلى تجهيز المكاتب المخصصة لشركات الطيران الروسية، مع تجهيز الفنادق التي سيقيم بها هؤلاء الموظفين الروس.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد اعلن عن اتفاق الرئيسين عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على استئناف الرحلات من روسيا لمطارات الغردقة وشرم الشيخ في مايو الماضي بعد توقف دام ما يقرب من 6 سنوات.

قنصل روسيا بالغردقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدينة الغردقة وزارة الطيران مطار الغردقة الدولي استئناف الرحلات استئناف الرحلات الجوية المدن السياحية استئناف حركة الطيران الشركة المصرية للمطارات باستئناف الشعب الروسي مبنى الركاب شارتر الرحلات الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

الأكثر قراءة

وزير الرى: التحرك الإثيوبى فى «سد النهضة» يهدد أعمال 40 مليون مصرى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-7-2021

غرق 4 بشاطئ سفاجا فى البحر الأحمر

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات شهر يوليو 2021

«ضربة موت».. «الخوف» يقتل عامل بالسكك الحديدية على يد شقيقه

رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بتعزيز مساهمة الكليات في اقتصاد المعرفة والتطبيقات الذكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تقصف موقعًا جنوب غرب غزة

على الحدود مع مصر.. الجيش الإسرائيلى ينشر سرية دبابات نسائية لأول مرة

122 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى