فعاليات ثانى أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب على المنصة الإلكترونية

تقيم الهيئة المصرية العامة للكتاب عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية، خلال أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 52، وحتى يوم 15 يوليو الجارى، وذلك على منصته الإلكترونية التى أطلقتها الهيئة، فى إطار الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم، وطبقا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية، ونستعرض عبر التقرير التالى الأنشطة الفنية المقدمة اليوم الجمعة 2 يونيو الجارى ثانى أيام المعرض.

وانطلقت فعاليات الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، تحت شعار "فى القراءة حياة" يوم 30 يونيو، وتم فتح أبواب مركز مصر للمعارض للجمهور من 1 يوليو، فى الساعة 10 صباحا ويستمر حتى الساعة 10 مساء يوميا عدا يوم الجمعة، حيث تفتح أبواب المعرض فى ذلك اليوم من الساعة 1 ظهرا حتى 10 مساء، وتسهيلا على زوار المعرض تم وضع خرائط بأماكن دور النشر فى واجهة كل قاعة.

وشهد اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة 72 ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالتزام الجمهور الشديد بالاجراءات الاحترازية المفروضة، مؤكدة أن المعرض استضاف في اليوم الأول 72 ألف زائر وتم رصد العدد من خلال المنصة الإلكترونية مما يثبت وعى وحرص أبناء الوطن على القراءة والاطلاع وابدت سعادتها باقامة هذه الدورة رغم التحديات.

وقال الدكتور هيثم الحاج، إن مبادرة "ثقافتك كتابك" التى اطلقتها وزيرة الثقافة شهدت إقبالا كبيرا من الزوار، حيث تتراوح أسعار الكتب فيها من 1 إلى 20 جنيه هذا إلى جانب الإقبال على إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب إضافة إلى أجنحة الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الإفتاء وجناح الكتب التعليمية والأطفال .

كما أشاد الزوار بالتنظيم الجيد للمعرض الذى أتاح الوصول إلى الأجنحة بسهولة ويسر سواء من خلال الخريطة الموجود على المنصة أو الخرائط الارشادية في ارجاء المكان وكذلك المساعدة المقدمة من المتطوعين المنتشرين في كافة الأجنحة لإرشاد الجمهور والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية .

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