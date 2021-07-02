الجمعة 02 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المعلمين الأمريكية» تناقش الاعتراف بفلسطين واتهام إسرائيل بالتطهير العرقي

فلسطين
فلسطين

بدأت نقابة المعلمين الأمريكيين في مؤتمرها، مناقشة مشروعي قرارين لدعم الحقوق الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة.

ويتطرق أحد القرارين المطروحين للنقاش في مؤتمر أكبر نقابة تضم ثلاثة ملايين عضو الذي عقد يوم أمس الخميس، ويستمر لأربعة أيام، إلى إدانة سياسات التطهير العرقي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وتأييد النضال الفلسطيني لتحقيق العدالة، ويطالب الادارة الأمريكية بوقف تسليح إسرائيل.

ويحمل المقترحان المقدمان للنقاش الرقمان 29 و51 وستتم مناقشتهما اليوم الجمعة، والتصويت عليهما في نهاية المؤتمر السنوي.

ويدعو القرار الأول رقم 29 الولايات المتحدة إلى وقف الدعم المادي والتمويل الذي يستخدم في تسليح اسرائيل ويقترح أن تخصص النقابة نحو 70 ألف دولار لدعم الحقوق الفلسطينية عبر الترويج لمظلومية الشعب الفلسطيني من خلال برامج تشمل استخدام وسائل الاعلام التابعة للنقابة لتناول معاناة الفلسطينيين.

فيما يشمل القرار 51 وشارك في رعايته 50 عضوا من النقابة نصا واضحا يعلن الاعتراف بوجود وسيادة دولة فلسطين وحق الأطفال والأسر الفلسطينية الإنساني في الحصول على تعليم جيد والعيش بحرية على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

 ومن المقرر أن تناقش النقابة خلال مؤتمرها مشروع قرار آخر حول مناهج إنهاء الاستعمار والتفرقة العنصرية، وإنشاء فرقة عمل للعدالة العرقية محليا وعالميا من المتوقع أن تكون القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال فرقة العمل إن أقرت.

وقد تمت دعوة ناشطين سياسيين مؤيدين للحق الفلسطيني وآخرين رافضين للقرار للإدلاء بموقفهم حول مشاريع القرارات المقترحة خلال الاستماع للنقاشات.

وعن الجانب الفلسطيني ستعرض قبل مناقشة القرار كلمتين مسجلتين لناشط فلسطيني أمريكي ومعلمة من جنوب افريقيا تركزان على دور النقابات العالمية في المساهمة في السلم العالمي عبر التضامن مع من هم يعانون من الاحتلال والاستبداد والظلم فيما يمثل الجانب المؤيد لإسرائيل مؤسسة علاقات عامة أمريكية تسمى "قف معنا" ممولة من اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة وتقود حملة لإسقاط القرار ومنع التصويت عليه مقابل حملة يقودها متطوعون مؤيدون للحق الفلسطيني.

واتخذت عدة نقابات فرعية على مستوى الولايات والمدن خلال مؤتمراتها المحلية قرارات تتضامن مع الحق الفلسطيني وتعتبر إسرائيل دولة تطهير عرقي بينها نقابة معلمي ولاية فيرمونت ونقابات المعلمين في مدن سياتل ولوس انجيلوس وسان فرانسيسكو.

ورغم أن امكانية إقرار مشروعي القرارين تبدو واقعية إلا أن هناك حملة اسرائيلية مضادة ومتكثفة داخل المؤتمر يشارك بها أعضاء كونجرس مؤيدين لإسرائيل والسفارة الاسرائيلية في واشنطن لإسقاط القرارين، بالرغم من إعادة صياغة القرارين عدة مرات لضمان إقرارهما واعتمادهما من قبل المؤتمر.

نقابة المعلمين الأمريكيين دولة فلسطينية الحقوق الفلسطينية الاعتراف بفلسطين التطهير العرقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

الأكثر قراءة

وزير الرى: التحرك الإثيوبى فى «سد النهضة» يهدد أعمال 40 مليون مصرى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-7-2021

غرق 4 بشاطئ سفاجا فى البحر الأحمر

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات شهر يوليو 2021

«ضربة موت».. «الخوف» يقتل عامل بالسكك الحديدية على يد شقيقه

رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بتعزيز مساهمة الكليات في اقتصاد المعرفة والتطبيقات الذكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تقصف موقعًا جنوب غرب غزة

على الحدود مع مصر.. الجيش الإسرائيلى ينشر سرية دبابات نسائية لأول مرة

122 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى