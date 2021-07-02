الجمعة 02 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعطاء 73.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا ألمانيا

إعطاء لقاحات كورونا
إعطاء لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء 73.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.
وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 858 ألفا و497 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 27 أسبوعا.

- إصابات كورونا في ألمانيا


و أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 649 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 774 إصابة.


وسجل المعهد 24 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 62 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي. 


وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة. 

- معدل انتشار المرض


وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، اليوم الجمعة 5 إصابات (5.1 إصابة أمس الخميس). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة، ووفقا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و729 ألفا و682 حالة. 


وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 91 ألفا و7 حالات. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و626 ألفا و800 شخص. 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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