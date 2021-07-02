بسبب انقلاب سيارة.. توقف حركة المرور على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي

توقفت حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، بسبب حادث انقلاب سيارة

و تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطار بتوقف حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، وبالتواصل مع إدارة المرور تبين أن التوقف نتيجة انقلاب سيارة على طريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوي أمام العاشر من رمضان، ما أسفر عن وفاة قائدها، ويدعى "خ.د.س"، 28 سنة، من حي الكرامة في بئر العبد بشمال سيناء، فيما انتقل ضباط الشرطة لمكان البلاغ، لمعاينة الحادث، ورفع حطام السيارة، لعودة فتح الطريق مجددًا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفي الي ثلاجة لمستشفى العاشر من رمضان، تمهيدًا لتنقله إلى مسقط رأسه لدفنه في مقابر الأسرة بشمال سيناء، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

- نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.