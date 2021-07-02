الكاتب علي قطب يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بـ «كل ما أعرفه»

يشارك الكاتب الشاب علي قطب، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقام حاليا بأرض المعارض في التجمع الخامس، ويستمر حتي منتصف شهر يوليو الجاري، بروايته الجديدة والصادرة حديثا عن دار العين للنشر والتوزيع، تحت عنوان "كل ما أعرفه".

- الرواية تطرح قضية الخيانة

وقال علي قطب لــ"الدستور"، رواية "كل ما أعرفه"، تدور في قالب اجتماعي تشويقي، وتطرح قضية الخيانة بأبعادها المختلفة، وكيف يمكن أن يكون الشخص خائنا حتى لو لم يقصد ذلك.

ومما جاء في رواية "كل ما أعرفه": أصمت للحظات حتى أذكر ما حدث بعد ذلك، إن كنت تريد الدقة الكاملة في الحَكْي فسأصمت وأتركك تدعو رَبَّ المواقف ليمنحك بصيرة المعرفة لترى ماذا حدث فعلًا. هناك خيار آخر للمعرفة يا صديقي، فقط أَمهلني دقائق أرتب فيها الأحداث لتبدو واقعية، تزعجك كلمة تبدو، أعرف جيدًا أنك لا تحب الحواديت، تمقت سماعها ولا تحب مؤلفيها، لكنني أخبرك الآن لأنني لم أخبرك سابقًا أننا لسنا خارج الحكاية بل نحن داخلها، ولكي أكون أكثر دقةً فهذه ليست حكاية من الأصل، هي حقيقة عشناها، وسنكملها.

و"علي قطب" كاتب و مهندس مصري من مواليد محافظة الغربية، حاصل على درجة الماجستير في هندسة الري، صدر له ثلاثة روايات هي، أنثى موازية" 2016 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ــ "ميكانو" 2011 عن دار شرقيات ــ ورواية "الانتظار" 2008 عن دار الهاني.

وحصل "علي قطب" على أكثر من جائزة أدبية منها، جائزة ساويرس الثقافية، جائزة وزارة الشباب والرياضة، جائزة المواهب الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة "دورة خيري شلبي"، جائزة إحسان عبد القدوس، جائزة أي ريد للقصة التاريخية، جائزة الصالون الثقافي العربي، جائزة أفضل قصة قصيرة على مستوى جامعة حلوان لأربع سنوات متتالية، كما حصل على جائزة أفضل قصة على مستوى جامعات مصر، وقد نشرت له مجموعة من قصص الأطفال بمجلتي علاء الدين وقطر الندى، كما شارك في كتابة وإنتاج الفيلم القصير "روح أليفة" الذي حصل على جوائز عديدة من مهرجانات سينمائية دولية.

- تفاصيل الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يشار إلي أن دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الثانية والخمسين، تشهد مشاركة 1218 ناشر مصري وعربي وأجنبي من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، كما سيتم تخصيص ركن خاص سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا، ويشهد أيضا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور، كما أن حجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانًا هذا العام.

كما يشارك فى المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول أفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إريتريا، الصومال، 12 دول أسيوية هى العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوربية هى صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالاضافة إلى أمريكا .