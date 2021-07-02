الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تسجل 1277 إصابة و24 وفاة جديدة بكورونا

كورونا في باكستان
كورونا في باكستان

سجلت باكستان 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 959 ألفا و685 شخصا.


وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 24 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و345 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 905 آلاف و430 حالة، بعدما تماثلت 1110 حالات للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 31 ألفا و910 حالات.

- الموافقة على استخدام لقاح "موديرنا" في حالات الطوارئ

وكانت  وافقت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية، أمس الخميس، على استخدام لقاح "موديرنا" في حالات الطوارئ لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

وأفادت صحيفة (دايلي باكستان)،  بأن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تستعد فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا لتلقي 2.5 مليون جرعة من اللقاح من الولايات المتحدة عبر مرفق (كوفاكس)، الذي يهدف إلى إتاحة لقاحات فيروس كورونا، بشكل منصف على الصعيد العالمي. 

ونقلت الصحيفة عن هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية القول: إنه جرى استيفاء جميع متطلبات الاستخدام الطارئ للقاح موديرنا، وإصدار إرشادات الحصول على اللقاح لموظفين القطاع الطبي والأفراد.

يُشار إلى أنه على عكس اللقاحات الأخرى، يحتاج لقاح "موديرنا" إلى معالجة خاصة وصيانة سلسلة التبريد للحفاظ على فعاليته، كما يجب نقل العبوات بأمان، وتخزين نفايات اللقاح وإدارتها والتخلص منها في جميع مرافق التطعيم.

وشددت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية أيضًا على ضرورة إعطاء اللقاح للنساء الحوامل والمرضعات، بما في ذلك المصابات بأمراض مزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والفشل الكلوي وأمراض الكبد المزمنة، بحسب الصحيفة.

كما حذرت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية أنه لا ينبغي تطعيم الأشخاص الذين يعانون من ردود فعل تحسسية شديدة أو فورية، مُضيفة أنه لا يُنصح باللقاح أيضًا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في ظل عدم وجود دراسة على الأصغر سنًا.

يُذكر أن الولايات المتحدة، الإثنين الماضي، قامت بإرسال 2.5 مليون جرعة من لقاح موديرنا إلى باكستان.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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