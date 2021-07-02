الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

صحيفة: رئيس كوريا الجنوبية تبادل الرسائل مع زعيم كوريا الشمالية قبل قمة بايدن

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية و زعيم كوريا الشمالية

ذكرت صحيفة جونج أنج إلبو الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن تبادلالرسائل لاستكشاف آفاق عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قبل اجتماعه في مايو  مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
 

وكان مون يأمل في استخدام الاجتماع مع بايدن كفرصة لإحياءالمحادثات المتوقفة مع كيم وحث واشنطن على إعطاء الأولوية للتعامل مع القضية.
 

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي قوله إن مون بعث برسالة إلى كيم لاستكشاف سبل عقد قمة، بما في ذلك عبر الإنترنت.لكن الصحيفة لم تذكر كيف كان رد كيم. ولم يرد مكتب مون على
طلبات التعقيب.
 

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله "ما فهمته هو أن الزعيمين تبادلا الرسائل حول قمة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة... سمعت أن الزعيمين ناقشا من خلال الرسائل كيفية عقد قمة".
 

وعبر مون وبايدن عن رغبتهما في التواصل مع كوريا الشمالية بعد اجتماع مايو  لكن بايدن لم يظهر أي نية لتخفيف العقوبات استجابة لمطالب بيونجيانج منذ فترة طويلة.

 


 وعلى صعيد آخر، أصدر البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، قرارًا يدين ادعاء اليابان ملكية جزر (دوكدو)، على خريطة منشورة على موقع اللجنة اليابانية المنظمة لأوليمبياد طوكيو.


وورد في القرار: "يدين برلمان جمهورية كوريا بشدة وصف اللجنة اليابانية المنظمة لأوليمبياد طوكيو جزر دوكدو بأنها أرض يابانية، على خريطة مسار تتابع شعلة أوليمبياد طوكيو التي نشرتها على موقعها الرسمي، ويدعو البرلمان بشدة اللجنة إلى حذف جزر دوكدو من الخريطة على الفور".


كما دعا القرار حسبما أوردت وكالة الأنباء الكورية اللجنة الأوليمبية الدولية إلى منع اليابان من إدراج جزر دوكدو في خريطة أوليمبياد طوكيو استنادًا إلى الروح الأوليمبية المتمثلة في المساهمة في السلام العالمي من خلال الرياضة والفصل بين السياسة والرياضة.

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