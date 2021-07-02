ميركل تلتقى جونسون والملكة إليزابيث فى آخر زيارة لبريطانيا قبل ترك منصبها

تعتزم المستشارة أنجيلا ميركل السفر، اليوم الجمعة، فيما يرجح أن تكون آخر زيارة لها إلى بريطانيا قبل ترك منصبها، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بوريس جونسون والملكة إليزابيث الثانية.

وتتوجه ميركل أولاً إلى تشكرز، المنتجع الريفي لرئيس الوزراء البريطاني، لعقد اجتماع مع جونسون في فترة منتصف النهار.

ومن المرجح أن يكون على جدول أعمال اللقاء مناقشة العلاقات الألمانية البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأعربت ميركل وقادة ألمان آخرون عن قلقهم إزاء عدد أفراد الجماهير الذين سُمح لهم بمشاهدة مباريات كأس أوروبا لكرة القدم على ملعب ويمبلي.

كما أعربت السلطات الألمانية عن انزعاجها من الانتشار السريع للسلالة دلتا من فيروس كورونا في بريطانيا.

ومن المقرر أيضا أن تعقد ميركل اجتماعا مع الملكة إليزابيث الثانية في قلعة وندسور خارج لندن في وقت متأخر بعد الظهر.

والتقت ميركل مع جونسون أثناء عقد قمة مجموعة السبع في كورنوال بين 11 و 13 يونيو، حيث عقدا اجتماعًا ثنائيًا، وستترك المستشارة منصبها بعد الانتخابات في ألمانيا في سبتمبر المقبل.

وعلى صعيد آخر،عارضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إغلاق الحدود مع الجيران الأوروبيين مثل فرنسا مجددا حال تفاقمت أزمة كورونا.

وقالت ميركل ، في وقت سابق خلال اجتماع عبر الإنترنت مع الجمعية البرلمانية الفرنسية-الألمانية إن هذه الإجراءات في موجة كورونا الأولى كانت "شيئا صعبا للغاية.. ربما كان لا مفر من هذا الوضع في ذلك الحين، لكنني أوافق على أن شيئا كهذا لا ينبغي أن يحدث مرة أخرى"، موضحة في المقابل أن هذا يتطلب أيضا تنسيقا وثيقا للغاية، وقالت: "أعتقد أننا تعلمنا من ذلك درسنا".

وشاركت ميركل ورئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في جلسة استماع في الجمعية البرلمانية الفرنسية-الألمانية اليوم.

وتأسست الجمعية البرلمانية الفرنسية-الألمانية عام 2019، وتضم 50 عضوا من كل من البرلمان الألماني (البوندستاج) والبرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية).

