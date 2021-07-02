تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-7-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهار اليوم الجمعة الموافق 2-7-2021 شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ، وحارا رطبا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل غد معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وبقية الأنحاء، وأن ترتفع نسبة الرطوبة بما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (3 : 4) درجات نهارا وليلا.

- ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر



ومن المتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.75 الى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 39 25

الإسكندرية 35 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 39 25

شبين الكوم 39 25

دمنهور 37 25

بلطيم 35 25

مطروح 33 24

السلوم 33 24

سيوة 42 22

بورسعيد 35 26

دمياط 34 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 39 25

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 40 25

نخل 38 19

نويبع 40 28

طابا 36 22

كاترين 34 17

الطور 36 25

شرم الشيخ 41 31

الغردقة 41 30

مرسى علم 39 28

الفيوم 38 25

بنى سويف 39 25

المنيا 39 25

أسيوط 41 25

سوهاج 41 26

قنا 43 26

الأقصر 44 30

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبوسمبل 43 31

الوادي الجديد 43 26

شلاتين 38 32

أبورماد 37 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 28