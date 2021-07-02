الجمعة 02 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-7-2021

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهار اليوم الجمعة الموافق 2-7-2021 شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ، وحارا رطبا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.


كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل غد معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وبقية الأنحاء، وأن ترتفع نسبة الرطوبة بما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (3 : 4) درجات نهارا وليلا.

 

- ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر


ومن المتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.75 الى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

العظمى الصغرى
القاهرة 39 25
الإسكندرية 35 24
وادى النطرون 35 24
طنطا 39 25
شبين الكوم 39 25
دمنهور 37 25
بلطيم 35 25
مطروح 33 24
السلوم 33 24
سيوة 42 22
بورسعيد 35 26
دمياط 34 25
الزقازيق 37 25
المنصورة 37 25
الإسماعيلية 38 25
السويس 39 25
العريش 35 25
رفح 34 24
رأس سدر 40 25
نخل 38 19
نويبع 40 28
طابا 36 22
كاترين 34 17
الطور 36 25
شرم الشيخ 41 31
الغردقة 41 30
مرسى علم 39 28
الفيوم 38 25
بنى سويف 39 25
المنيا 39 25
أسيوط 41 25
سوهاج 41 26
قنا 43 26
الأقصر 44 30
أسوان 44 28
إدفو 44 28
أبوسمبل 43 31
الوادي الجديد 43 26
شلاتين 38 32
أبورماد 37 26
حلايب 36 28
رأس حدربة 35 28

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثورة الشعب والجيش

الأكثر قراءة

علماء: أشعة الشمس فوق البنفسجية قد تقتل فيروس كورونا خلال دقائق

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-7-2021

صحيفة: رئيس كوريا الجنوبية تبادل الرسائل مع زعيم كوريا الشمالية قبل قمة بايدن

احتفال المصريين بثورة 30 يونيو تتصدر عناوين الصحف

أسباب التحفظ على أموال «حسن راتب»

فرنسا تؤكد تضامنها مع بريطانيا وهولندا فى الحوادث مع روسيا بالبحر الأسود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

30 يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

السودان.. 30 يونيو.. والإخوان

محمد فوزي

تناقضات الدعاة السلفيين

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

على الحدود مع مصر.. الجيش الإسرائيلى ينشر سرية دبابات نسائية لأول مرة

122 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته