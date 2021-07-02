ريو البرازيلية تسرع حملة التطعيم ضد كورونا

تحاول مدينة ريو دي جانيروالبرازيلية تسريع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بهدف إعادة احتفالات الكرنفال المشهورة عالميًا وحفل رأس السنة الجديدة.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قال عمدة ريو إدواردو بايس "فلنسرع!"، ونشر جدولا لتطعيم للأسبوعين المقبلين.



وأضاف "في 16 يوليو، سنقوم بتطعيم البالغين بداية من عمر 37 عامًا، وهو ما لم يكن مخططًا حدوثه حتى 4أغسطس".



وقال إن التوقعات تشير إلى أن جميع سكان المدينة -البالغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر سيحصلون على جرعة لقاح بحلول منتصف أغسطس.



وأوضح بايس أنه يعتزم تطعيم سكان المدينة في وقت مناسب يسمح باقامة كرنفال العام المقبل. وكان قد تم إلغاء حدث العام الجاري في فبراير الماضي بسبب الجائحة وتم حظر المسيرات.



ويريد بايس أيضًا تنظيم نوع من الاختبار التجريبي للاحتفال بالكرنفال مع سكان جزيرة باكيتا، حيث تم تطعيم جميع البالغين كجزء من مشروع تجريبي.



وقال رئيس البلدية ريكاردو نونيس في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن مدينة ساو باولو، التي تضررت بشدة من كورونا لعدة أشهر، ستحتفل أيضًا بليلة رأس السنة الجديدة والكرنفال.



يشار إلى أن البرازيل، التي بدأت حملة التطعيم في يناير الماضي، سجلت حتى الان أكثر من 5ر18 مليون إصابة بفيروس كورونا- يسبقها فقط الولايات المتحدة والهند في عدد حالات الإصابة.



وشهدت البلاد أيضا أكثر من 520 ألف وفاة مرتبطة بكورونا ، ويشار إلى أن البرازيل هي أكبر دولة مساحة في أمريكا اللاتينية، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 210 مليون نسمة.



و عانت مدن مثل ريو دي جانيرو من نقص إمدادات اللقاح في بداية الحملة و اضطرت إلى تعليق تقديم اللقاحات.



وبدأ وصول اللقاحات بشكل أكثر انتظامًا خلال الأسابيع الأخيرة.