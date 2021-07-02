علماء: أشعة الشمس فوق البنفسجية قد تقتل فيروس كورونا خلال دقائق

يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية أن تعطل عمل جزيئات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالكامل تقريبا في 5 دقائق فقط.

وهذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه العلماء الأمريكيون، الذين نشروا نتائج بحوثهم على موقع bioRxiv.

وجاء في مقال نشره الموقع أن الأرصاد تدل على أن الأشعة فوق البنفسجية بمقدورها تعطيل عمل فيروسي SARS-CoV-2 و HCoV-NL63 و وقاية خلايا الإنسان من الإصابة بهما.

فيما يعتقد الكثير من العلماء أن جزيئات SARS-CoV-2 تعيش في الهواء الطلق أقل بكثير بسبب تعرضها للأشعة فوق البنفسجية، مع ذلك فإن العلماء لم يستطيعوا تحديد قوة تأثيرها على الفيروس.

وقرر علماء الأحياء بإدارة البروفيسور في جامعة "أريزونا" الأمريكية، غيورغ فوندراك، حل هذه المشكلة واخترعوا باعثا للأشعة البنفسجية للعب دور الشمس.

واستعان العلماء في تجاربهم بالفيروسيْن التاجيين SARS-CoV-2 و HCoV-NL63. و يسبب الأخير التهاب الشعب الهوائية و التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

وأخضع العلماء جسيمات كلا الفيروسين لتأثير الأشعة فوق البنفسجية و تتبعوا كيف تغيرت قدرتهما على البقاء.



ونتيجة لذلك، انخفض في غضون 5 دقائق عدد جسيمات SARS-CoV-2 و HCoV-NL63 التي يمكن أن تصيب الخلايا بنسبة 98٪. وفقد كلا الفيروسيْن في 20 دقيقة تحت تأثير ضوء الأشعة فوق البنفسجية قدرتهما على البقاء تماما وحصل العلماء على نتائج مماثلة لكل من ضوء الشمس الساطع و لخافت.

ويعتقد، فوندراك و زملاؤه، أن مثل هذه النتائج تثبت فكرة مفادها بأن ضوء الشمس يمكن استخدامه لتعقيم المباني و المنشآت من فيروس كورونا المستجد “ كوفيد-19”. و بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تؤخذ بالحسبان طبيعة تأثيره على جزيئات SARS-CoV-2 عند التنبؤ بكيفية تطور الوباء في مواسم مختلفة من العام.