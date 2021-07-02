الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن بر الصين الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع 12 حالة في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ولم تسجل اللجنة وفيات جديدة بكوفيد-19.



وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22، صعودا من 19 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها إصابات مؤكدة.



وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91810 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.



وفي سياق متصل ، نجحت الصين في القضاء على الملاريا بعد جهود مستمرة على مدى العقود السبعة الماضية لمكافحة المرض الذي ينقله البعوض، وأودى في 2019 بحياة أكثر من 400 ألف شخص حول العالم، غالبيتهم العظمى في أفريقيا.



ولم تبلغ الصين التي كانت تسجل 30 مليون إصابة سنويًا في أربعينيات القرن الماضي عن أي إصابة محلية خلال السنوات الأربع الماضية.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، "نهنّئ الشعب الصيني على تخليص البلاد من الملاريا.. لقد انضمت الصين إلى العدد المتزايد من الدول التي برهنت أنّ المستقبل الخالي من الملاريا هدف يمكن تحقيقه".



وأضاف: "هذا النجاح الذي تحقّق بشقّ الأنفس هو نتيجة عقود من العمل المركّز والمستدام".



يمكن للدول التي لم تسجّل أيّ إصابة محليّة بالملاريا خلال ثلاث سنوات متتالية أن تتقدّم بطلب للحصول على شهادة من منظمة الصحة العالمية تثبت خلوّها من المرض، ويجب على هذه الدولة أن ترفق طلبها هذا بأدلّة دامغة، وأن تثبت قدرتها على الحؤول دون حصول أيّ انتقال محلّى للمرض في المستقبل.



وقال وانج وينبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء: “إن القضاء على الملاريا إنجاز هائل لقطاع الصحة في الصين”، متابعا أنها مساهمة رئيسية للصين في صحة البشرية والدفع قدمًا بحقوق الإنسان في العالم.



والصين هي البلد الأربعين الذي يحصل على شهادة خلوّه من الملاريا من منظمة الصحة العالمية ومقرّها في جنيف، وكانت آخر دولة انضمّت إلى هذه القائمة هي السلفادور (2021)، وقبلها الجزائر والأرجنتين (2019)، والباراجواي وأوزبكستان (2018).