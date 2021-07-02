86 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي إلى 20 ألفا و894 حالة.



وذكرت الصحة الموريتانية - في بيان اليوم الجمعة - أن 26 مصابا بالفيروس تعافوا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 19 ألفا و816 حالة، فيما لم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليستقر العدد عند 489 حالة وفاة.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأدوية الأوروبية في أبريل بضرورة إضافة تحذير بشأن احتمال تسبب لقاح جونسون بتجلّطات دموية غير عادية وانخفاض عدد الصفائح الدموية، إلى المعلومات المرتبطة به بعد تسجيل حالات من هذا النوع في الولايات المتحدة.

وأظهرت تجربة في الولايات المتحدة أن اللقاح فعّال بنسبة 72 في المئة في منع حالات الإصابة المعتدلة إلى الخطيرة بفيروس كورونا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.