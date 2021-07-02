تحرير مخالفات مرورية ومحاضر تموينية بالغربية

تمكنت إدارة مرور الغربية، من ضبط مخالفات متنوعة، في حملة على مدار مساء أمس الخميس، تم خلالها مصادرة عدد من مركبات التوك توك والدراجات البخارية المخالفة.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عمرو رأفت مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بضبط 459 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، والسير بدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، ومركبات بدون تراخيص.

وتضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 36 ألفا و150 جنيها غرامات فورية، ومصادرة دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

كما تلقى العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط الإدارة بتحرير 58 مخالفة متنوعة، شملت مخالفات عديدة كان من أبرزها أبرزها البيع بأزيد من التسعيرة، عدم الإعلان عن الأسعار، سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، سلع منتهية الصلاحية، تلاعب في الأوزان، وعدم حمل شهادة صحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وفي إطار منفصل، شنت إدارة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية حملة موسعة أسفرت عن ضبط ٩٤٠٦ كجم و٣٦٩٧ لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام، وغلق ١٢٨ منشأة لتعبئة المواد الغذائية، مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية وتمثل خطرا داهما وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وكذا تم سحب ١٧٠٨ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ووجّه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتكثيف الجهود لضبط سوق الغذاء واستمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وطارق رحمي محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع منتهية الصلاحية.

فقد قام الدكتور محمد شكر مدير عام الوقائي، بتشكيل لجنة بقيادة الأستاذ الشناوي نجم مراقب عام الأغذية، لضبط المنشآت الغذائية المخالفة للاشتراطات، وتم تحرير ٩٢٠ محضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.