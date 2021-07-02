سيول تعلن عن أكثر من 700 إصابة بكورونا لليوم الثانى على التوالى

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 762 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 157723 حالة.

وأشارت الوكالة أيضا إلى تسجيل 3 حالات وفاة أخرى بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2021 حالة.

وانخفض عدد الإصابات اليومية بكورونا بواقع 32 إصابة بالمقارنة مع 794 مسجلة في اليوم السابق ليسجل أكثر من 700 إصابة لليوم الثاني على التوالي.

وكان عدد الإصابات اليومية يتراوح بين 300 إلى 700 إصابة، غير أنه بدأ يزداد منذ الأسبوع الماضي مع وقوع إصابات جماعية انطلاقا من العاصمة سيئول والمدن المجاورة لها.

وقررت الحكومات المحلية في العاصمة والمدن المجاورة لها في اليوم السابق تأجيل تنفيذ مخطط التباعد الاجتماعي الجديد لتيسير إجراءات الحجر الصحي لمدة أسبوع آخر، قبيل ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ نتيجة الزيادة الحادة في عدد حالات الإصابة بكورونا.

وكان من المقرر أن ترفع سيول وإنتشون وإقليم كيونغ كي الحد الأقصى للتجمعات الخاصة من 4 إلى 6 أشخاص، والسماح للمطاعم والمقاهي بتمديد ساعات عملها لمدة ساعتين حتى منتصف الليل، وذلك بدءا من الخميس.

وأشارت السلطات الكورية، إلى أن من بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 712 إصابة عدوى محلية و50 إصابة وافدة من الخارج.

وتهدف كوريا الجنوبية إلى تطعيم 36 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى سبتمبر المقبل، لتحقيق مناعة القطيع في نوفمبر، بعد أن بدأت حملة التطعيم في فبراير الماضي.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأدوية الأوروبية في أبريل بضرورة إضافة تحذير بشأن احتمال تسبب لقاح جونسون بتجلّطات دموية غير عادية وانخفاض عدد الصفائح الدموية، إلى المعلومات المرتبطة به بعد تسجيل حالات من هذا النوع في الولايات المتحدة.

وأظهرت تجربة في الولايات المتحدة أن اللقاح فعّال بنسبة 72 في المئة في منع حالات الإصابة المعتدلة إلى الخطيرة بفيروس كورونا.