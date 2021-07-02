الجمعة 02 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 183 طن قمامة وتراكمات ومسح للأتربة من شوارع حى أول المحلة

رفع قمامة ومخلفات
رفع قمامة ومخلفات

قال ممدوح النجار، رئيس حى أول المحلة الكبرى، أنه تم رفع نحو 183 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة ومسح للشوارع، فى حملة نظافة موسعة بمعدات الحي، وذلك خلال 24 ساعة.

وأوضح رئيس حي أول المحلة، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع الحى، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.


وأوضح رئيس حي أول المحلة، أنه فى إطار اهتمامات طارق رحمى محافظ الغربية بالارتقاء بمنظومة النظافه بمدينة المحلة، تابعت رئاسة مركز ومدينة المحلة، أعمال التطوير والإصلاح بمصنع تدوير القمامة بطريق (المحلة - الجابرية) الذى قد شهد العديد من أعمال الاصلاح والتطوير. 

وخلال هذه الأعمال تمت صيانة كافة المكابس سواء الحديد أو البلاستيك وتغيير السيور بالكامل الخاصة بمفروزات التدوير و تركيب مواتير حركه جديدة وعمل جدار فاصل لقواديس التغذية مع صيانة غرف المفروزات والمرفوضات و«RDF» لخطي التشغيل سواء الغربال الخشن أو الخط الذي يتم تجديده مع صب أرضيات الغرف و تركيب مواتير مكبس المفروزات و استبدال خط المرفوضات المتهالك.

كما تم تغيير أسقف هناجر الخطوط مع صيانة الخط القديم وتم رفع كميات كبيرة من التراكمات بساحة المصنع، وحول خطوط التشغيل، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية للسور المحيط بالمصنع التى أوشكت على الانتهاء.


ومن الجدير بالذكر أنه تم تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة العمل بجميع أنحاء المصنع والتحكم فيها عن بعد وإصلاح الميزان البسكول وتزويده بشاشات جديده بجانب تشكيل فريق عمل داخل المصنع من صيانة وتشغيل وأمن وإدارة للعمل خلال ٣ ورديات و في انتظار التشغيل التجريبي للمصنع بعد اكتمال الأعمال.


من جانبه أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، أكد على ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أى تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة.

وأشار إلى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفى الأوقات المحددة.

 

وتراكمات تراكمات قمامة رفع حملة نظافة قمامه ومخلفات حملة نظافة موسعة مخلفات وتراكمات خلال 24 ساعة خلال 24 ومخلفات المحلة المحلة الكبري شوارع 24 ساعة نظافة موسعة رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع الحى وتراكمات أتربة ومسح للشوارع رفع نحو 200 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة ومسح للشوارع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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