«جونسون آند جونسون»: جرعة واحدة من اللقاح تشكل مناعة قوية ضد «دلتا»

أكدت شركة "جونسون آند جونسون" أن جرعة واحدة من لقاحها للوقاية من كوفيد-19، تشكل لدى متلقيها مناعة قوية ومستمرة ضد متحور "دلتا" وغيره من متغيرات فيروس كورونا.

وقالت الشركة إن البيانات أظهرت أن الاستجابة المناعية القوية لدى متلقي لقاحها، استمرت ثمانية أشهر على الأقل.

وفي سياق متصل ، وقعت وزارة الاستثمار السعودية وشركة "يانسن" التابعة لمجموعة "جونسون آند جونسون"، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة لتطوير مبادرات استراتيجية لتعزيز قدرات الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة.

وستسهم المذكرة في تعزيز التطور المجتمعي والصحي والاقتصادي، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

ونقلت قناة "العربية" السعودية في وقت سابق ، عن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، قوله إن "هذه الاتفاقية شاملة، وتعد الرابعة ضمن سلسلة من الاتفاقيات وقعتها جونسون آند جونسون، برعاية وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة مع عدة جهات، ومنها اتفاقية مع شركة "الدوائية" خاصة بتصنيع نوعين من الأدوية المتقدمة لشركة جونسون آند جونسون في المملكة.

كما أشار إلى توقيع مذكرة بحثية مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تتعلق بالأبحاث الطبية الخاصة بأحد الأمراض المنتشرة في المملكة، وأخرى لتطوير علاجات بيولوجية، تشمل المضادات، مع شركة ريادية سعودية.

وأضاف أن الاتفاقية تركز على مجال الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة والفحوصات والدراسات السريرية والحصول على المعلومات وحوكمة نشرها.

وفي سياق أخر .. أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن المملكة المتحدة رخصت الجمعة لقاح “كوفيد-19” الذي تنتجه شركة “جونسون آند جونسون” الأمريكية ويُعطى بجرعة واحدة، مضيفة لقاحا رابعا إلى ترسانتها لمكافحة الجائحة.

وقال وزير الصحة مات هانكوك، إن ترخيص اللقاح "يمثّل دفعة جديدة إلى الأمام لبرنامج تطعيم المملكة المتحدة الناجح بدرجة هائلة، والذي أنقذ حتى الآن حياة أكثر من 13 ألف شخص، ويعني أنه بات لدينا أربعة لقاحات آمنة وفعالة تم ترخيصها لحماية الناس من هذا الفيروس المروع".

وأضاف أن الحكومة تأمل بأن يلعب لقاح "جونسون آند جونسون" دورا مهما في الأشهر المقبلة"، في وقت يزداد إقبال الشباب على التطعيم جراء القلق حيال ازدياد الإصابات بالنسخة المتحوّرة الهندية من الفيروس وطلبت بريطانيا 20 مليون جرعة من اللقاح.