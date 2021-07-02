الجمعة 02 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشميع 6 مقاهٍ ومصادرة 32 شيشة فى مركز السنطة بالغربية

مصادرة شيشة
مصادرة شيشة

قال اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 6 مقاه فى نطاق المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 32 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة السنطة، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز؛ لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وفي الإطار ذاته، قال إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 3 مقاه فى نطاق المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 17 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأكد " فايد"، استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وفي وقت سابق، شدد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددًا على عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى فى أى أماكن مفتوحة، وضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.


 كما أكد نائب المحافظ، على ضرورة المتابعة الدورية الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة والتي أوصت بها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم وخلافه، مع ضرورة الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريا وغيرها، والتشديد على إلزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المنشآت الحكومية أو البنوك وخلافه بارتداء الكمامات الوقائية.


وشدد على المتابعة الدورية لمواقف السيارات للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة، لمجابهة انتشار الفيروس بإلزام السائقين بارتداء الكمامات، مشددًا على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف السيارات بشكل دوري للحد من نقل العدوى بين المواطنين.

 

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وائل لطفي

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