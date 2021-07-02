تعليق تامر حسنى على تحقيق فيلم «مش أنا» 55 مليون جنيه فى أسبوع

عبر الفنان تامر حسني، عن سعادته بتحقيق فيلمه الجديد "مش أنا"، 55 مليون جنيه في أسبوعه الأول.

ونشر تامر حسني، بيان شركة التوزيع حول إيرادات الفيلم، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "الحمد لله اتشجعت انزل الفيلم دلوقتي ونسبة الإشغال 50%؜ ورغم كدا بعون الله حقق فيلم مش أنا أعلى إيراد أسبوعي دولي في تاريخ السينما المصرية والعربية يعني حقق أعلى من فترات ما قبل كورونا والأهم آرائكم الجميلة الإيجابية على الفيلم كله بشكل عام وأبطاله الكبار ونوعية الدور اللي قمت بيه الحمدلله وإن شاء الله كل أسبوع هعرفكم أخبار الفيلم".

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