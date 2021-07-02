الجمعة 02 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزارة الزراعة: «العفن الهبابى» سبب تراجع محصول المانجو هذا العام

العفن الهبابى في
العفن الهبابى في المانجو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي بأسم وزارة الزراعة، إن السبب في تراجع محصول المانجو هذا العام هو العوامل الجوية و موجات الطقس المتقلب التي ضربت البلاد هذا العام ، بالإضافة إلى إهمال بعض المزارعين في إتمام المعاملات الزراعية والتي كان يتوجب عليهم القيام بها في وقت مبكر  قبل عملية التزهير.

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مرض "العفن الهبابي" السبب الرئيسي في تراجع محصول المانجو هذا العام، هو عبارة عن وجود طبقات من الفطر المترمم الأسود على السطح العلوى من أوراق المانجو.

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