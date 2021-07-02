الجمعة 02 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلى بالدورى

النادى الأهلى
النادى الأهلى

يقدم لكم موقع "الكابتن" موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري، بعد تعادل الأهلي أمام بيراميدز، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي  جمعت الفريقين على ستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الممتاز.

إبراهيم عادل لاعب بيراميدز افتتح التسجيل لفريقه بهدف في الدقيقة 47، قبل أن يُعدل حسين الشحات النتيجة في الدقيقة 50، ويضيف محمود عبد المنعم هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 81 من زمن اللقاء، وبخطأ فادح من محمد الشناوي حارس الأهلى، استغله إيريك تراوري مهاجم بيراميدز وسجل التعادل لبيراميدز في الدقيقة

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