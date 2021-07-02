الجمعة 02 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد التعادل مع بيراميدز.. موعد مباراة الأهلى وكايزر تشيفز فى نهائى أبطال أفريقيا

النادى الأهلى
النادى الأهلى

يقدم لكم موقع "الكابتن" موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والمقرر إقامتها يوم 17 يوليو المقبل.

وكان قد تأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية، بعد الفوز ذهابًا وإيابًا على الترجي التونسي، بمجموع لقائين وصل إلى أربعة أهداف دون رد، بعدما تمكن الأحمر من الفوز على فريق باب سويقة بمباراة الذهاب في ملعب "حمادي العقربي" بهدف دون رد سجله محمد شريف، قبل أن يكرر فوزه إيابًا في مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد ، في لقاء العودة على ملعب الأهلي والسلام في القاهرة.

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