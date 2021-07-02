أحمد أبو خنيجر يشارك بمسرحية «فوانيس الليل» فى معرض الكتاب

يشارك الكاتب الكبير أحمد أبو خنيجر٬ في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ والمقام حاليا بأرض المعارض في التجمع الخامس٬ ويستمر حتي منتصف شهر يوليو الجاري٬ وذلك من خلال أحدث مؤلفاته مسرحية "فوانيس الليل"٬ والصادرة حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

في مسرحية "فوانيس الليل"٬ ينسج أحمد أبو خنيجر٬ في نسج شفيف٬ الرؤية الشعرية واللغة الموحية٬ والمشاهد المكثفة٬ وخيال الحكايات٬ يصوغ أحمد أبو خنيجر نصه المسرحي مستهلا مشهده الافتتاحي بتكوين بصري دال ومحكم٬ بيت حجري تحيطه جبال٬ فيما يتناثر في المكان جذع شجرة بجوارها راكية النار٬ يتمازج مع المشهد وكأنه جزء من تكوينه٬ صوت رجل صحراوي يخرج بفوانيس ليلية يعلقها بترتيب متوارث٬ وتوقيت محدد علي مدخل البيت وبابه الحجري٬ وعلي قمم التلال الأربع المحيطة بالوادي الحبيس لهداية التائهين في الرمال الممتدة.

ومع الخروج الليلي٬ يتردد نداء الشيخ علي صبي غائب٬ ويتراسل مفضيا إلي حوار كاشف مع غريب ملثم يأتي في أوقات مقدرة ومواسم معلومة٬ ليحفر قبرا لمن حان موعده٬ ثم يمضي٬ وكأنه ملاك الموت وبشارته "العدمية".



هنا في هذا النص المركب "فوانيس الليل" رغم بساطته الظاهرية٬ لا يصبح المكان مجرد خلفية للصورة٬ أو إطارا خارجيا منفصلا٬ وإنما هو يغدو جزءا تكوينيا في المشهد وبنائه اللغوي والحركي٬ ومع توالد الحوارات واللقطات٬ تتكشف ببطء وعمق معا رؤية للموت والزمن والمصائر الفردية والعلاقات المبتسرة وارتحال الأماكن واغتراب الأرواح٬ ونزوعها الخفي والمأساوي إلي الخروج من أسر الباب الضيق إلي فضاءات وليدة.

مسرحية "فوانيس الليل" هي متوالية الموت والقلق الغامض وتوق الارتحال والرغبات المنسية والاشتياقات المكتومة٬ يشكلها باقتدار كاتب يدرك شروط المسرح ومقوماته٬ ويصوغها ناسجا لوحة أو لقطة مسرحية مكثفة وقابلة لتأويلات متعددة.

وكان أحمد أبو خنيجر قد فاز بجائزة ساويرس لكبار الأدباء٬ عن مجموعته القصصية "مشاهد عابرة لرجل وحيد"٬ والصادرة عن سلسلة أصوات أدبية، والتي تصدرها هيئة قصور الثقافة، والمجموعة تضم ما بين شعرية القص والأسلوب المرهف والرسم الدقيق المتأني للمشاهد العابرة.

كما سبق وصدر لــ " أحمد أبو خنيجر" أعمال: العمة أخت الرجال٬ كتاب الحكايات٬ فتنة الصحراء٬ خور الجمال٬ في رحاب الصحراء٬ نجع السلعوة٬ جر الرباب وغيرها.

يشار إلي أن دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الثانية والخمسين٬ تشهد مشاركة 1218 ناشر مصري وعربي وأجنبي من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، كما سيتم تخصيص ركن خاص سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا، ويشهد أيضا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضى موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور، كما أن حجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانًا هذا العام.

كما يشارك فى المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول أفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إريتريا، الصومال، 12 دول أسيوية هى العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوربية هى صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالاضافة إلى أمريكا .